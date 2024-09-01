據觀察者網引述英國《金融時報》8月29日報導，今年，中國在跨境交易中使用人民幣的比例創下歷史新高。由於歐美對俄制裁及與俄羅斯的密切關係，加強了中方推動人民幣國際化、減少對美元依賴的努力。

中國國家外匯管理局公布統計數據，今年7月，人民幣在中國跨境收支交易中佔比達53％，高於2021年同期的約40％。該數據顯示了銀行代表非銀行客戶進行的跨境轉帳，主要是貿易結算。

俄烏戰爭打響後，美元和歐元等貨幣在俄羅斯有著「有毒的糖紙」、「有毒貨幣」之稱，而人民幣在俄經濟中的重要性持續上升。《金融時報》分析認為，美西方制裁限制了俄羅斯使用美元進行交易的能力，繼而推動了人民幣在俄羅斯的跨境使用。今年2月，俄羅斯央行行長納比烏林娜表示，在結算、金融交易和存款中人民幣的使用量「激增」。

6月13日，俄羅斯央行在致俄媒《俄羅斯商業諮詢》的一份聲明中指出：「過去2年，美元和歐元在俄羅斯市場上的作用一直在下降，這是貿易轉向東方，以及結算貨幣改為盧布、人民幣和其他友好國家貨幣的結果。」最新數據顯示，今年5月，人民幣在莫斯科交易所的交易比例已經達到54％。

對此，德國智庫卡內基研究所研究員亞歷山德拉·普羅科普科分析表示：「美西方對俄制裁的形勢，同樣極大地刺激了中國發展自主的金融體系。」

報導稱，使用人民幣結算的貿易不斷增長，也得益於北京與沙烏地阿拉伯、阿根廷和蒙古在2023年開設或續簽的貨幣互換額度。這些國家都是擁有中國所需商品的大宗商品生產國。自2022年以來，寮國、哈薩克、巴基斯坦、巴西和塞爾維亞也建立了新的人民幣清算銀行。

有分析人士認為，中國保持人民幣匯率穩定，也推動了貿易夥伴更多使用人民幣進行交易。「如果你的貨幣疲軟，你就不能去印尼、泰國和韓國說『嘿，讓我們用人民幣而不是美元交易吧』，總部設在香港的金融服務公司Gavekal的CEO路易斯-文森特·蓋夫表示，『要做到這一點，你需要有一個穩定的貨幣。』」

《金融時報》還提及，由於美西方國家不願使用人民幣貿易，人民幣在全球貿易融資中所占比例的進一步提升可能會受限。人民幣廣泛使用的長期障礙，例如支持使用美元的強大國際網路效應，也會限制人民幣在貿易結算以外的發展。

在全球範圍內，人民幣在貿易融資方面仍遠遠落後於美元。國際支付網絡SWIFT最新數據顯示，在全球支付中，人民幣比例上升至4.74％，創下歷史新高，但仍低於美元、歐元和英鎊。

不過，研究數位支付的諮詢公司FXC Intelligence主編露西·英厄姆表示，中國人民幣跨境支付系統（CIPS）和其他私人網路等替代支付系統，使得僅僅依靠SWIFT來全面瞭解全球貨幣交易變得不那麼可靠。

紐約梅隆銀行駐香港的高級亞太市場策略師Wee Khoon Chong表示：「從我們的客戶群來看，我們看到越來越多的人民幣支付活動。」他補充說，人民幣的使用尚未達到無法取代主要貨幣的「關鍵轉折點」，「這是一個緩慢的過程」。

美國雪城大學教授、大西洋理事會高級研究員丹尼爾·麥克道爾同樣認為，中國「並不尋求推翻美元的全球主導地位」，因為這通常意味著「隨之而來的更多的責任和風險」。他說，中方推動人民幣國際化的動機，「主要是保持自主和韌性」。

香港科技大學專門研究人民幣國際化的教授黎麟祥也說，中方持續推動人民幣國際化，目的不在於與美元競爭，而是「不希望自己受美元擺布」。

7月27日，中國人民大學發佈《人民幣國際化報告2024》。報告顯示，人民幣國際化指數（RII）在2023年同比增長22.9％。與其他主要國際貨幣同期表現相比，人民幣國際化呈現出強勁勢頭。

報告給出了去年人民幣國際化指數（RII）的季度平均值，為6.27；而同期的美元國際化指數為51.52，歐元國際化指數為25.03。這一數值越高，說明國際化程度越高，但該研究報告並沒有說明最高數值是多少。

這一指數排名中，人民幣要高於英鎊和日元，英鎊和日元的指數數值分別為3.76和4.4。報告認為，人民幣國際化的推動力主要來自於：第一，中國持續推進經濟高質量發展，從根本上提升人民幣作為一種國際貨幣的含金量；第二，中國以制度型開放為重點加快金融高水平開放步伐，促使人民幣國際化進一步提質增速；第三，國際貨幣合作大踏步前進，為人民幣國際使用搭建廣闊的平台；第四，金融週期分化與波動下人民幣融資功能增強，成為2023年人民幣國際使用的高光亮點。