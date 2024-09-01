桃園平鎮警方靖黃專案，逮13名外籍女子假觀光真賣淫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市警局平鎮分局7月及8月執行「靖黃專案」，全面掃蕩躲藏社區公寓大樓賣淫女子，以淨化社會善良風俗，專案期間共計查獲妨害風化案30件、38人，其中外籍女子13人，全力掃蕩轄區色情行業決不手軟，以維護社會善良風氣。

平鎮警方表示，為杜絕色情業者暗藏社區，針對轄內KTV酒店、養生會館、樓鳳工作室及黑道幫派圍事營業之特種行業與治安顧慮場所等處所，全面清查轄內非法從事性工作女子並加強查緝，除執行警察局規劃一個月的靖黃工作外，希望透過強力的查緝作業，淨化轄區治安。

本次專案共計查獲30件、38人，其中泰籍女子11人、越籍女子2人，經查13位外籍女子全都持觀光簽證來台，抵台後就直接入住旅館從事性交易，訊後除依社會秩序維護法裁罰外，並將應召女子移請桃園市專勤隊辦理收容遣返。

平鎮分局強調，為淨化社會風氣、端正善良風俗，警方將強化高風險社區大樓及出租套房清查工作，並強化網路巡邏與情蒐，適時執行靖黃專案查處作為，以確保市民擁有一個健康、安全的生活環境。

★未經判決確定，應推定為無罪。