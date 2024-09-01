外交部次長田中光30日出席太平洋島國論壇(PIF)國家對話會議，由國合會簡報援助發展策略，我國3友邦更提議將我方合作計畫納入PIF相關文件，並與PIF祕書處簽署2025年至2027年合作協定。此次論壇期間，索羅門試圖提案排除我方未來參與，在我友邦及紐澳支持下，最終維持我國在PIF的參與地位。

田中光8月24日至9月2日率團赴東加王國出席第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）及第29屆「台灣／中華民國與PIF國家對話會議」，訪問期間會晤友邦官員及理念相近國家代表團， 深化雙邊合作具體作為，傳達我國政府珍視與各友邦情誼，以及願與理念相近國家共同促進太平洋繁榮發展的堅定立場。

田中光30日率我國代表團出席由PIF祕書處主辦的第29屆「台灣／中華民國與PIF國家對話會議」，會議由馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）與PIF秘書處副祕書長Desna Solofa共同主持，帛琉及吐瓦魯國代表團都全程與會。

田中光致詞表示，我國政府持續與友邦及PIF秘書處合作推動PIF所提出的「2050藍色太平洋大陸戰略」（2050 Strategy for the Blue Pacific Continent），多年來在太平洋地區推動農業、人力培育、醫療衛生、資通訊、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域計畫，造福無數當地島國人民。

在氣候變遷議題上，他說，我國更與太平洋友邦成立氣候轉型基金，以建構更具韌性的太平洋地區。這些合作皆緊扣今年PIF峰會主題「轉型韌性太平洋：從現在開始建設更好的未來」（Transformative Resilience Pacifiki： Build Better Now）。

PIF祕書處在會中向我國及太平洋3友邦簡報「2050年藍色太平洋大陸戰略」實施計畫、我國與PIF現有區域合作計畫進展，以及未來一年優先推動事項；我國代表團則由國合會技術合作處簡報「從固邦到榮邦：中華民國（台灣）在太平洋地區執行援助發展策略」，呼應上述戰略計畫。

PIF祕書處及3友邦在會中都感謝我國在太平洋推動切合國家發展需求的計畫，成效良好，更直接向PIF祕書處提議將我方合作計畫納入PIF相關文件，向PIF會員傳達我國貢獻。

會議最後由田中光與PIF祕書處簽署2025年至2027年合作協定，具體展現我國促進太平洋區域發展的承諾及支持，將持續透過論壇多邊機制強化與太平洋友好國家的合作關係。

外交部也感謝我國太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭。在這次PIF領袖會議期間，當索羅門群島試圖提案排除我方未來參與PIF的權益時，我國太平洋3友邦、澳洲及紐西蘭都肯定台灣的貢獻及參與，並支持維持我國在PIF的參與地位。

外交部表示，我國自1993年以「台灣／中華民國」（Taiwan／R.O.C.）名義以及「發展夥伴」（Development Partner）身分參與PIF以來，長期與PIF秘書處推動「區域發展援助」及「臺灣／中華民國-PIF獎學金」等合作計畫，致力提升區域國家的人力素質，為區域發展貢獻心力。

外交部強調，未來我國將持續展現身為國際社會負責任成員的具體行動，並以「太平洋之道」（Pacific Way）的多元及包容精神與太平洋國家合作，推動切合發展所需之計畫，為太平洋區域的和平、穩定及繁榮貢獻心力。