美國紐約嘻哈饒舌傳奇胖史酷（Fatman Scoop），日前在演出時突然在舞台上暈倒，緊急送醫後仍宣告不治，享年56歲。經紀公司昨(31日)發表聲明證實噩耗，讓粉絲們悲慟不已。

根據外媒報導，胖史酷上個月30日在美國康乃狄克州表演，原本還在舞台上帶動現場氣氛，沒想到轉過身走向DJ台，開始拿起麥克風講話時，呼吸明顯變得有些急促，接著上氣不接下氣；隨著說話音量越來越模糊後，就直接昏倒在舞台上，現場目睹這一幕的觀眾，當下全都嚇壞。醫護人員獲報後立刻衝上台施以CPR急救，隨後便緊急送醫，仍無法從鬼門關前挽回胖史酷的性命。

胖史酷演出時總能帶動現場氣氛。(圖／達志)

胖史酷在舞台上暈倒，工作人員衝上去搶救。(圖／達志)

經紀公司昨(31日)證實胖史酷不幸離世的噩耗，強調他不僅擁有標誌性的嗓音，音樂作品還充滿感染力的能量，加上與生俱來相當棒的個性，成為備受眾人愛戴的傳奇人物，在這個圈子遺留下來不可抹滅的印記，相信會活在所有人的心中，永遠都不會被輕易遺忘。

胖史酷是1990年代紐約嘻哈界具有傳奇性的人物之一，曾經3度獲得葛萊美獎，代表作是《Lose Control》。2000年時曾與瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）合作《It's Like That》 ，因此聲名大噪，有過兩段婚姻的他，死後留下兩名小孩。