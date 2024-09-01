近年來氣候暖化造成都會城市熱島效應加遽，主要原因除極端氣候外，戶外環境大量鋪設水泥、瀝青，導致吸收大量來自太陽的熱能也是原因之一，桃園市大漢溪山豬湖生態親水園區，導入具有調節溫度、透氣保水的「固化土鋪面」材質，藉此降低鋪面環境溫度，落實環境永續理念。

市府水務局說，山豬湖生態園區，早年是非法占用的私人主題樂園，後來乏人管理閒置、人工水池髒亂，市政府2年多前規畫山豬湖生態親水園區，分1、2期施工，園區1期18公頃建造步道、連外道路、清除園區廢棄物，完成親水生態環境，去年開放後一年吸引20萬遊客探索。

園區2期10公頃園區打造山林、濱溪2大軸帶，採用循環經濟理念，維持自然景觀，2大觀察路徑包括大漢溪尋渡之旅的濱溪路徑，以及娘子山孕水循跡山林路徑，兩條路線皆採用固化土鋪面，面積達2600平方公尺。

水務局解釋，固化土鋪面材質與土壤相近，就地取材現地土壤，可減少工程搬運碳排放，使用現地土壤維持與大地自然的協調色彩，工法上將土壤拌合後，透過添加少量固化劑改變其土壤性質，使其達到一定強度和穩定性。這種處理方法不僅提高土壤承載力同時保留土壤呼吸的毛細孔性質，使雨水仍可直接下滲，下方底土空氣自然流通，有效降低鋪面環境溫度，較傳統瀝青混凝土鋪面可降低約11度。