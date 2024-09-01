據觀察者網報導，正值首屆「上海之夏」國際消費季和上海國際郵輪節期間，愛達郵輪宣佈，聯手中國東方航空，推出「國產大型郵輪愛達·魔都號＋國產大飛機C919聯合套票」，對此，有業內專家表示，這次國之重器的「跨界聯姻」，將重新定義海空聯運之旅，探索海空聯程的「中國模式」。

報導稱，目前該海空聯運產品已在愛達郵輪官方平台上架。2024年8月29日至9月30日期間，遊客購買愛達魔都號9月7日至10月24日航次的指定艙房，每間將獲「行享東方·愛達聯合款」機票次卡2張。

對此，愛達郵輪市場營銷高級總監賈瓔表示：「國產大郵輪和國產大飛機都是新質生產力的重大成績，也是每位中國人的驕傲。我們希望，通過愛達魔都號和C919的海空聯合，能讓國內外賓客在這場國之重器的別樣旅行中，體驗到『中國智造』的卓越成果。很多中國客人會搭乘飛機從全國各地前來上海搭乘愛達魔都號，我們希望通過與東航聯合發佈的海空套票，讓更多賓客可以更優惠的價格購買國產大郵輪和大飛機的國之重器之旅，也能在愛達魔都號的『一船好戲』中體驗怡然輕鬆的郵輪假期。」

報導稱，賈瓔所提到的「一船好戲」的重要內容之一，便是愛達郵輪於8月中旬宣佈推出的「浪尖上的非遺」秋冬主題文化活動。該活動融合非遺美食與文化，如「應時而食」的養生菜品、飲品和非遺小吃，紙鳶、宮燈、油紙傘、中國結等非遺手工體驗，太極、花毽、象棋等特色非遺運動，以及投壺、魯班鎖等傳統遊戲。

此前，愛達郵輪首席執行官劉輝曾表示，愛達郵輪正在通過「郵輪＋傳統文化」，探索全球郵輪行業的「中國模式」。他並表示，希望通過強化「郵輪＋文化」模式，為更多出行者帶來更為鮮活的海上文旅體驗。

據公開資料顯示，愛達·魔都號全長323.6公尺，總噸位13.62萬噸，擁有2125間豪華客房和套房，滿載可容納5246名賓客。自今年元旦開啓商業首航以來，截至8月30日，「愛達·魔都號」已成功運營56個航次，服務近25萬大陸國內外旅客。

報導稱，大陸第二艘國產大型郵輪目前已步入船隻總裝搭載的加速期，計畫2026年底完成交付，將於2027年正式在廣州南沙郵輪母港開啓國際航線，並在將產品及體驗設計中融入嶺南文化和海上絲綢之路元素。