自稱能與天使溝通、有「通靈公主」之稱的52歲挪威瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise），昨（31）日與49歲美國巫師韋瑞特（Durek Verrett）完婚，新郎曾自稱是埃及法老轉世，曾死後復活。

有「通靈公主」之稱的52歲挪威瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise），31日與美國巫師韋瑞特（Durek Verrett）完婚。

綜合BBC、英國《每日郵報》（Daily Mail）等報導，挪威國王哈拉德五世（King Harald V）的長女瑪莎露易絲公主，昨日在350名賓客見證下，在世界遺產、挪威蓋倫格峽灣（Geiranger Fjord）一間飯店與美國薩滿巫師（shaman）韋瑞特結為連理，87歲挪威國王哈拉德五世伉儷、瑪莎露易絲公主前段婚姻的3名女兒都出席，受邀賓客透露，這場婚禮結合美式及挪威風格，新人的致詞相當感人、真誠。

The Official Photo from the Wedding of Princess Märtha Louise of Norway and Shaman Durek Verrett in Geiranger!



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據悉婚禮從8月30日開始，一連舉行3天，不過婚禮卻讓挪威社會議論紛紛，原因之一是新郎、新娘過去的言行舉止引發非議。

瑪莎露易絲公主曾是一名馬術運動員，與已故挪威作家貝恩（Ari Behn）有過一段婚姻，兩人育有3名女兒，後於2017年離婚。

挪威瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）的3名女兒都出席母親與美國巫師韋瑞特的婚禮。（美聯社）

瑪莎露易絲公主因參與另類療法，數十年來在挪威社會中頗具爭議，她自稱能與天使對話，2002年選擇從事靈媒工作後失去「殿下」（Her Royal Highness）頭銜，2018年她開辦學校，宗旨是教學生「創造奇蹟」，並與天使溝通。

挪威瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）與美國巫師韋瑞特（Durek Verrett）完婚。

在加州舊金山灣區長大的韋瑞特自稱是第6代薩滿巫師，他稱5歲時首度感覺到與精神世界有連結，後續成為一名精神治療師，客戶包含好萊塢女星葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）等人。

韋瑞特曾自稱是埃及法老轉世，瑪莎露易絲公主在那一世是他的王后；他也曾稱，小時候親戚曾預言，他有一天會迎娶挪威公主；韋瑞特也曾受訪表示自己曾死而復生，曾死亡4分鐘又25秒，他當時告訴《紐約時報》：「我從另一邊獲得所有資訊後回來。」

瑪莎露易絲公主即便已經放棄殿下頭銜，但是挪威社會仍抨擊這對夫婦多年來利用王室關係營利。除了爭議言行，此次婚禮也令挪威大眾不滿的原因是，這對夫妻婚禮前便和時尚名流雜誌《Hello!》及串流平台網飛（Netflix）簽署獨家合約，只有這2家公司可以拍攝婚禮前準備流程及婚禮過程，挪威當地媒體幾乎被排除在外，婚禮現場也顯示，工作人員在現場搭設帳棚及拉起白色布簾，阻擋其他媒體及民眾拍攝。