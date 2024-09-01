柯文哲傳有700萬不明金流 周榆修氣到捶門：你們相信嗎？ ‪@ChinaTimes‬

民眾黨主席柯文哲及北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，遭台地檢依違背職務收賄罪、圖利罪聲押，由於檢方以後績案情偵查為由，聲請限制閱卷，北院今早8時許召開限閱庭，檢方要求辯護律師閱卷時，只能當場記筆記禁止抄錄，據了解，律師於10時30分開始閱卷，柯、彭集中同一法庭由檢方監控，禁止2人交談或違反聲請之行為。閱卷後律師將接著律見柯、彭2人，交換意見，北院預計下午召開聲押庭，裁定2人是否羈押禁見。

北檢偵辦京華城案，認為柯、彭2人涉犯違背職務收賄罪、圖利罪嫌疑重大，有勾串之虞聲押禁見。相關卷證於分別於31日晚間10點35分、10點42分自北檢送到台北地方法院，柯、彭2人也隨卷送至北院候審室，在候審室待上一晚。

不過，因檢察官聲請限制閱卷，台北地院今早8時30分先開限閱庭，請檢察官說明限制閱卷是限制閱聲押卷的「內容」或者是「閱卷方法」。依據刑事訴訟法101條是關於羈押審查程序的規定「檢察官應到場敘明理由，並指明限制或禁止之範圍。」

限閱庭中，檢察官限制限閱的並非是聲押卷的內容，而是閱覽方式，要求只能讓辯護律師當場記筆記禁止抄錄，亦即看完卷之後開庭時要依據記憶及手寫筆記辯護。有需要時再提示卷證，而法官跟辯護人閱卷的內容是相同的。

北院法官為保障2名遭聲押被告的閱卷權，並無限制閱卷時間，本案聲押2名被告，原本預計分開在不同地點閱卷，但因檢方表示因人力考量，所以集中在同一法庭，由檢方派員同時監控是否符合限制閱卷的方式，及禁止2名被告交談或違反聲請之行為。

★未經判決確定，應推定為無罪。