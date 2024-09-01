Caitlin Clark got laid out for the 2nd game in a row pic.twitter.com/GxqPwPZf7n — WNBA Rookie Watch (@WNBARookieWatch) August 31, 2024

Chennedy Carter drills a jumper then lays a body check on Caitlin Clark that should get her a look from the Blackhawks!



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美國職業女籃WNBA球星凱特琳克拉克（Caitlin Clark）多次幫助各隊刷新票房紀錄，但一些敵隊球員顯然很不喜歡她。狂熱對戰天空的比賽，克拉克末節遭到天空迪薛德（Diamond DeShields）肩撞頂翻在地。當時克拉克還在後場剛拿到球，並沒有投籃動作，迪薛德的粗暴防守遭到吹判1級惡性犯規。

事實上這是迪薛德短短40秒之內連續對克拉克做出粗暴犯規，賽後迪薛德遭到球迷辱罵，還有人詛咒她「當初該被那個腫瘤解決掉」，迪薛德2020年脊髓長過腫瘤，手術時險些造成癱瘓。迪薛德回應說：「感謝上帝保佑我，我祈求您也保佑那些想要傷害我的人。」

先前另一場比賽也是天空隊的球員卡特（Chennedy Carter）在一次投籃得手之後，忽然衝去撞倒準備接取界外球的克拉克，嘴裡還大罵「你這婊子」。當時卡特被吹個人犯規，賽後聯盟改判為1級惡性犯規，卡特表示她不後悔這麼做。

克拉克身為WNBA新科狀元，締造多項得分與助攻紀錄，讓比賽門票大漲，被媒體譽為救世主，獲得NBA巨星詹姆斯（LeBron James）的力挺，本月才被邀請去大聯盟洋基的比賽開球。有美國球迷認為克拉克獲得的關注讓各隊球員相當眼紅，讓她在場上遭到針對，也有人指出女籃比賽一向都有身體對抗，質疑克拉克是在假摔。