藝人丫頭（詹子晴）自《我愛黑澀會》出道，近年來積極發展事業，項目從美腿襪、手搖飲、料理店等都經營的有聲有色。投資的快電商去年營收20億，另外還是娛樂公司老闆，之前主辦金智媛來台粉絲見面會。而丫頭除了事業有成，感情同樣得意，2020年與前警政署長王卓鈞的兒子王惟立結婚，日前她在社群曬出參加公公73歲壽宴的照片，一家人站成一排可見感情不錯。

丫頭昨（30）日在限動PO出照片，她放下一頭烏黑長髮，身穿黑色短洋裝，露出白皙美腿，站在老公與公公中間，面帶微笑地看向鏡頭。文中她也不忘送上祝福，「希望爸爸一直開心、保持健康」。而許久未見的前署長王卓鈞，則看起來精神奕奕，身形依舊挺拔。

丫頭日前出席公公壽宴。（圖／翻攝自丫頭 IG）

隨後下一則動態中，丫頭捕捉到了公公拿著長刀準備切開生日蛋糕的畫面。而值得注意的是，上面有著豐富奶油、水果裝飾的蛋糕，一共有10層，看起來相當壯觀，也讓圍繞在周圍的賓客們紛紛拿起手機拍照。

丫頭還捕捉了公公拿著長刀準備切開生日蛋糕的畫面。（圖／翻攝自丫頭 IG）

事實上，丫頭曾幽默發文「王惟立有一個歷史課本人物的爺爺，有一個警察之光的爸爸，還有一個娛樂圈小板娘的老婆」，意外讓老公顯赫的家世曝光。據悉，王惟立的爺爺王魯翹，是前軍統局（現情報局）主持人戴笠局長手下四大金鋼，1949年來台後當上臺北市政府警察局局長，是個赫赫有名的大人物，但他卻已在1974年因車禍離世。