據澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）表示，8月31日，為期62天的鐵路暑運結束。7月1日至8月31日，大陸全國鐵路累計發送旅客8.87億人次，同比增長6.7％，日均發送旅客1431.2萬人次，創暑運旅客發送量歷史新高，其中8月10日至12日連續3天單日客流超1600萬人次；國家鐵路累計發送貨物6.7億噸，貨物發送保持高位運行，鐵路運輸安全平穩有序。

國鐵集團運輸部負責人介紹，今年暑期鐵路學生流、旅遊流、探親流等客流疊加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位運行。

運輸能力增強，較好滿足了旅客出行需求。統籌高速鐵路和普速鐵路資源，全力挖潛擴能，動態優化列車開行方案，全國鐵路日均安排開行旅客列車10905列，同比增加636列、增長6.2％。用好鐵路12306售票和候補購票大數據，深入分析出行需求，採取增開臨客、動車組重聯、普速旅客列車加掛車廂等方式，及時增加熱門時段、方向和區間運力供給，較好滿足了旅客暑期出行需求。加大旅遊列車開行力度，串聯起主要旅遊城市，打造消費新場景，有效助力了旅遊經濟、銀發經濟發展。池州至黃山高鐵、日蘭高鐵莊寨至蘭考段、蘭張高鐵蘭州至武威段等新線暑運「首秀」表現亮眼，客流呈現強勁增長態勢，極大便利了沿線群眾出行，激活了沿線文旅資源。加強跨境旅客運輸組織，中寮鐵路、廣深港高鐵香港段累計發送跨境旅客4.56萬人、518.4萬人，同比分別增長78.1％、10.7％。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性「慢火車」和鄉村振興列車，便利了老少邊和脫貧地區群眾出行。

服務品質提升，有效改善了旅客出行體驗。優化鐵路12306售票系統功能，科學制定售票策略，精準提供信息服務，進一步提升了旅客購票體驗。鐵路12306客戶端推出「學生預約購票服務」「學生出行需求採集」新功能，學生旅客可為本人和2名同行乘車人提前預約購票，暑運期間累計發售學生票1432.3萬張。積極推廣新型票制服務，計次票、定期票覆蓋60條線路，旅遊套票覆蓋11條線路，較好地滿足了旅客多樣化出行需求。鐵路暢行碼覆蓋所有動車組列車，全國120個車站可實現便捷換乘，80餘個車站提供互聯網訂餐服務，提供「靜音車廂」服務的動車組列車拓展至92列，旅客出行更加舒適。打造動車組餐飲特色品牌，提升列車餐飲服務品質，推出了物美價廉、各具特色的美食，努力為旅客提供「一盒好飯」。做好老幼病殘孕重點旅客服務，提供綠色通道和愛心服務，累計幫助重點旅客29萬人次。

貨運高效暢通，有力服務了經濟平穩運行。針對多地持續高溫天氣、用電量攀升的情況，加大能源保供運輸力度，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等鐵路主要煤運通道，動態掌握重點發電企業用煤需求，實行運力傾斜，給予重點保障，國家鐵路發送電煤2.5億噸，全國371家鐵路直供電廠存煤可耗天數始終保持較高水平，較好地服務了各地迎峰度夏。做好糧食、化肥、搶險救災物資等國計民生重點物資運輸，開闢「綠色通道」，強化全程盯控，確保快速送達，服務人民群眾生產生活。加強國際聯運組織，中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路國際貨物列車保持穩定開行，有效保障了國際產業鏈供應鏈安全暢通。

強化風險防控，確保了鐵路運輸安全暢通。全力做好防汛抗洪工作，加強鐵路防洪重點處所的巡守監護，組織鐵路幹部職工加強線路巡查、設備檢修，落實汛期行車安全措施，確保鐵路大動脈安全暢通，最大限度減少極端天氣對鐵路運輸安全和秩序的影響。堅持生命至上、安全第一的原則，積極應對強降雨、大風等極端天氣和自然災害，及時啓動應急預案，動態優化旅客列車開行方案，採取停運、限速、迂迴等措施，主動規避風險。加大運輸服務資訊發佈力度，及時公佈列車停運、晚點等情況，做好車票退票、改簽等服務，保障在途旅客列車餐飲、供水等需求，較好地服務了旅客平安有序出行。全國鐵路公安機關扎實開展夏季治安打擊整治行動、「三打三防」專項行動和客運火車站區域道路、交通秩序專項整治，為鐵路暑運創造了良好治安環境。