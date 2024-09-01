「嗶嗶哥」江敦霖在社群公告將退休，網友紛紛留言感謝他為交通安全的付出。（翻攝臉書社團「彰化人大小事」／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局員林警分局巡官江敦霖明天退休，他擔任交通隊警員期間自製交通安全標語牌及自創口訣，趁路口紅燈時唱作俱佳地宣導交通安全，被來往民眾冠上「嗶嗶哥」的稱號，曾獲得全國交通安全宣導最高榮譽的「金安獎」。江敦霖近日在社群公告明天退休，並承諾將持續奉獻交安宣導。

江敦霖因不分寒暑晝夜，常在彰化市街口手持自製標語，站在路口提醒用路人行車開頭燈、路口放慢車速、行人要走行人穿越道、機車行進遠離大車、變換車道提早打方向燈、觀看後視鏡注意後方來車等各項交安，搭配哨音的活潑生動的內容，引起用路人共鳴，常被民眾側拍上傳社群，「嗶嗶哥」稱號不脛而走。

江敦霖擔任彰化縣警局交通隊警員期間，曾在一次執勤時，看到載運微笑單車的貨車停在彰化縣警局交通隊第三分隊前，他上前查看，發現駕駛趴臥在方向盤上幾近休克，隨即通報119，讓該名駕駛及時就醫，救回一命。

江敦霖的「嗶嗶哥」形象深植人心，2022年間，他榮獲全國交通安全宣導最高榮譽「金安獎」，讓他對於交通安全宣導的認真付出獲得肯定，而他也在警職的最後階段陞任為巡官，並將在明天退休，完美詮釋「人一輩子能做好一件事，就功德圓滿了」這句話。

江敦霖在社群發文感謝社會大眾及長官好友，「嗶嗶哥將於9月2日正式畢業，也許今後再無緣再聽到嗶嗶哥的路口哨聲，再為廣大用路人疏導交通及安全宣導，基於嗶嗶哥對交通熱愛、尊重生命，由現在舞台幕前轉至幕後繼續為大家服務，願大家每天快快樂樂出門、平平安安回家。」

「嗶嗶哥」退休後除將務農種種水果，也會帶著老婆大人遊山玩水，他也向原單位的長官好友們承諾，日後只要有學校、公益宣導，他都會義不容辭幫忙。