事後，「START」宣稱公司「經理」要求與她通話確認身分才要放行，但「經理」獲個資後，要求她支付1萬元，還傳血腥照片警告「要去妳家亂」。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中市14歲少女情竇初開，在交友平台遇網友「START」猛烈追求，熱線1小時敲定晚餐約會，不久再接到他聯繫，宣稱被「經理」發現他外出約會，要求與她通話確認身分。豈料，「經理」獲個資後，竟要求她付1萬元，還傳血腥照片警告「要去妳家亂」，她驚嚇報警，警方到場了解，研判是詐騙陷阱，協助封鎖聯繫管道。

第三警分局正義派出所日前晚間6時許獲報，轄內超商有民眾需警協助，員警到場發現，報案人是年僅14歲的少女，她驚慌地向警方求助。

少女說，她當天傍晚在交友平台認識「START」男網友，

對方打情罵俏猛烈追求，雙方聊不到1個小時便敲定晚餐約會，她到達約定地點，接到「START」聯繫指稱，被公司「經理」得知他要出門約會，「經理」要求與她通話確認身分，少女不疑有他，將住家等個資全盤托出。

沒想到，「經理」竟以保護員工為由，要求她支付1萬元的「保證金」；她回覆，短時間籌不到1萬元，「經理」竟傳肢體受傷的等血腥照片「警告」，怒稱1小時內湊不出錢，「就要去妳家亂」。

涉世未深少女，原以為將開啟一場浪漫愛情，豈料，竟陷入恐怖深淵，嚇得不敢回家，躲在超商打電話報警。

員警了解案情後，研判是交友詐騙陷阱，向少女說明交友詐騙典型手段，她才意識到身陷騙局，經警方協助封鎖與對方的聯繫管道，她才平復情緒放心返家。