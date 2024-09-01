有些星座遇到不如意的事時，總將責任推給別人或外在環境，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上列出4個星座難以控制情緒，無法平靜面對困難或挑戰，讓旁人壓力倍增，其中摩羯座平常看似冷靜，但遇上挫折或壓力時卻容易遷怒他人，使人際關係時常陷入緊張。請同時參考太陽、上升、月亮星座。

▌雙魚座

雙魚座天生情感豐富，但也因此容易受情緒波動影響，因此生活中出現不如意狀況時會出現強烈反應，甚至可能會把問題歸咎於他人或環境，這種情緒化的反應讓他們容易陷入牽拖的狀態，無論是工作上的挫折或是感情中的不滿，會以悲情的方式來表達自己的不滿與憤怒。

▌摩羯座

摩羯座平常看起來冷靜，但生活上若遇到挫折或壓力時，反應卻異常強烈，由於他們有強烈的控制欲，當事情不如預期時，容易遷怒於他人或外界，使得人際關係時常陷入緊張。

▌雙子座

雙子座天生聰明靈活，但容易因為多變的個性而讓人摸不著頭腦，當他們在面對生活中的不順時，常以酸言酸語表達不滿，甚至疑神疑鬼地揣測他人的動機，這種過度敏感和多疑的態度，使他們容易誤解他人意圖，進一步引發內心的不滿和焦慮；這種情緒化的表現，不僅影響自己的心情，也容易讓人際關係陷入困境。

▌巨蟹座

巨蟹座對外界的敏感度極高，當生活不如意時容易情緒失控，展現出強烈的抱怨情緒，他們總覺得自己被外在環境壓迫，因而不自覺怨天尤人，這種負面情緒的積累，使得巨蟹座面對困境時，難以冷靜下來思考解決方法，選擇將責任推卸到外部因素上，他們需要學會調整心態，才能更好面對生活中的挑戰和波折。

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