新竹客運在新竹縣行駛50條客運路線將在年底停駛，其中36條公路客運，交通部公路局2月公告開放路線經營申請，竹客行駛竹東地區的7條路線，由捷乘客運取得籌備經營權，該公司完成相關營運籌備工作，1日舉行啟動儀式正式提供服務，無縫接駛，確保竹東地區鄉親基本民行，持續提供優質便捷的公共運輸服務。

交通部公路局新竹區監理所表示，自從新竹客運公司宣布不續營新竹地區公路客運路線後，公路局及該所便積極規畫相關因應方案，包括調整公路客運合理成本、提供業者聘僱駕駛補助、尋求新業者投入服務及轉型幸福巴士替代。

竹客在竹東地區行駛【5609】、【5625】、【5626】、【5627】、【5630】、【5631】及【5634】有7條路線，經過多方努力後，由捷乘客運投入公共運輸市場。

新竹區監理所另表示，捷乘客運在竹東地區接駛的7條路線，行駛動線與停靠站位均與原本新竹客運相同，捷乘客運目前配置8輛車營運，其中包括4輛無障礙車輛，將可提供年長者及行動不便者更便利的無障礙運輸服務。

在班次方面，大部分路線仍維持原行駛班次外，【5609】、【5630A】路線有增加平日班次，【5634】路線亦新增每日往、返程各2班次，提供更密集的班次服務。詳細班次時刻表及無障礙班次服務，可至公路客運即時動態資訊網或下載ibus app查詢，歡迎民眾多加搭乘利用。

新竹區監理所最後說明，後續新竹客運尚有其他路線將陸續退出服務，該所目前已有輔導新的業者積極籌備接駛，也有部分路線轉型幸福巴士當中，期未來在其他路線也能順利無縫接軌，提供新竹地區穩定的公共運輸服務。