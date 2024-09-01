台北市長蔣萬安陸續出訪新加坡、韓國和日本等地，4至14日也將出訪美東，包含紐約、波士頓和費城，參訪MIT、賓州地區台灣留學生座談會，並將至哈佛大學，以「Global Taipei ：Bridging Tradition and Innovation全球台北：連結傳統與創新」為題演講。

蔣萬安4至14日將出訪美東包含紐約、波士頓和費城等地，除市政交流、擬拜訪當地政界人物外，9日晚間也將前往哈佛大學，在甘迺迪論壇平台以「Global Taipei ：Bridging Tradition and Innovation全球台北：連結傳統與創新」為題演講，目前除在哈佛官網開放報名外，屆時也會同步直播。

此外，台北大巨蛋開放舉辦非體育賽事，蔣萬安也預計至紐約大都會球場取經，10日在波士頓期間，將參訪MIT的媒體實驗室Media lab，11日停留費誠時，則回母校賓州大學，出席賓州地區台灣留學生座談會，以青年為主軸對談，另，在紐約、波士頓也都分別有僑宴活動，報名狀況踴躍。