A video of 49ers draft pick Ricky Pearsall walking to the ambulance after being shot today during an attempted robbery near Union Square.



Hope he's okay 🙏



(via @ZakSNews)pic.twitter.com/Vlas6qYX1A https://t.co/TRejYNoDRb — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 1, 2024

美國舊金山白天的治安就這麼差嗎？NFL舊金山四九人菜鳥外接員瑞奇皮爾沙爾在美國時間8月31日下午驚傳，在舊金山快要到聯合廣場的街頭遭到持槍搶劫，雙方搏鬥過程更被嫌犯槍擊胸部緊急送醫，目前嫌犯已經遭到警方逮捕，四九人也發聲明強調，皮爾沙爾的傷勢雖然嚴重，卻維持穩定狀態。

當看到自己好友轉發這則突發新聞，湖人「小皇帝」詹姆斯也回應，「待在家裡，上班然後下班回家，替瑞奇皮爾沙爾祈禱！」畢竟這件搶劫槍擊案就發生在光天化日之下，當地警方下午3點38分接獲街頭槍擊報案，隨即前往距離聯合中心一條街的位置處理。

據傳皮爾沙爾當時剛結束自己的簽名會活動，正前往聯合廣場的路上發生這起搶劫案，根據舊金山警方表示，當時嫌犯企圖搶劫，卻跟皮爾沙爾發生扭打，結果雙方都有受傷，兩人隨後也馬上送往當地醫院救治，根據現場影片可以看到，皮爾沙爾還可自行走上救護車就醫。

舊金山市長布里德也在第一時間在社群媒體表達對於皮爾沙爾與他的家人關心，且準備前往當地醫院親自探視皮爾沙爾狀況。佛羅里達大學出身的皮爾沙斯，是四九人在今年4月NFL選秀首輪第31順位選來的年輕新秀，目前還沒正式在NFL登場。

★未經判決確定，應推定為無罪。