台鋼雄鷹31日以11比4擊敗樂天桃猿，卻在比賽中折損1名大將，一壘手吳念庭在8局下守備時遭球擊中眉間、鼻樑，隨後緊急送醫檢查，經醫生診斷為鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，醫療團隊安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。

8局下4比8落後的桃猿試圖展開反攻，首棒打者李勛傑面對雄鷹日籍投手吉田一將敲出一壘方向強勁滾地球，結果球突然彈起打到吳念庭的眼睛附近，他當下倒地不起，最後被擔架抬下場，隨即送醫治療。

賽後雄鷹總教練洪一中表示，吳念庭因為打到眉間、鼻樑附近，一直流血，所以要趕快送醫檢查，看有沒有傷到鼻樑骨。

今天球團更新吳念庭傷情，經醫生診斷為鼻骨及下眼眶骨裂，並出現腦震盪症狀，醫療團隊安排留院觀察48小時，並盡快進行手術。

吳念庭也透過社群媒體發文感謝大家關心，「傷勢狀況目前都還好，雖然無法一一回覆，但都有收到大家的關心訊息。在賽場上難免會發生突然狀況，希望球迷們不要去針對其他球員 ，再次感謝外界的關心。」