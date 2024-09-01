檢廉偵辦台北市京華城弊案，懷疑台北市前市長柯文哲收賄，為釐清柯與威京集團間的不當資金往來，日前已以證人身分約談北市前兵役局長朱亞虎，釐清柯文哲今（2024）年以個人名義，購買4300萬元商辦大樓的經過，據了解，朱證稱不清楚資金來源，訊後獲請回。

檢廉追查京華城弊案，懷疑威京集團主席沈慶京，涉嫌從2018年起積極爭取京華城改建容積率，透過熟識的台北市議員應曉薇居間陳情，期間應曉薇疑似多次利用議員監督市府職權，找柯文哲開便當會，向柯文哲陳情，關切都委會審議進度，施壓相關承辦人員，終於都委會2021年通過提高京華城容積案至840％。

檢廉發現，應曉薇在京華城2022年獲得建照後，密集收到來自沈慶京的賄款至少4740萬元，疑為京華城案的後謝，另仍有部分流向不明，8月30日將沈慶京、應曉薇聲押禁見獲准後， 當天對交辦京華城陳情案的柯文哲、前副市長彭振聲展開搜索約談。

檢廉懷疑，柯文哲在2019年到2020年，以及2023年的2筆共近170萬元金流，透過妻子陳佩琪以ATM存入孩子的戶頭，由於部分時間點接近京華城應曉薇的「便當會」，認為與京華城有不明對價關係。

雖然陳佩琪說明，錢是她母親過世後，戶頭留有200萬元存款，她將錢領出來後，便把錢放在身邊作為生活費使用。由於剩下不多，她將剩餘結款及柯文哲2019年的一部份選舉補助款，共計約100萬元，於2019年到2020年以ATM存入孩子的戶頭作為教育費使用。另2023年間，她把柯文哲的演講費、稿費等共約70萬元，陸續以ATM存於孩子戶頭金額，但檢廉不採信。

檢廉懷疑，柯文哲被爆出在今年5月以4300萬元買下商辦的資金，疑與威京集團有關，為釐清柯文哲選擇購買已有人承租的商辦大樓緣由及金流，8月31日已約談是軍人出身的證人朱亞虎說明，朱訊後獲請回。

★未經判決確定，應推定為無罪。