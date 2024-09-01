陳佩琪百萬金流傳為母親「手尾錢」 陳智菡澄清內幕批綠色恐怖 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，8月31日遭檢方聲押禁見，媒體指稱檢方掌握柯文哲妻子陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，陳稱這筆錢是亡母手尾錢。立院民眾黨團主任陳智菡澄清，已經往生的是陳佩琪父親，陳母繼承遺產，陳佩琪用父親的遺產來照顧母親。她更嗆「陳佩琪不是證人嗎？她今天所做證詞如果檢方不予採信，認為她說謊，那她是不是應該轉被告？」

民眾黨應變小組成員今舉行「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，民眾黨團總召黃國昌、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠、新竹市議員李國璋與陳智菡出席。

陳智菡表示，從昨天到今天非常多媒體報導，到底檢方說財產不明，有沒有這件事情，檢方沒有給交代，但是已經消息滿天飛，這到底是偵查不公開？還是偵查全公開？到底是不是有心人士放話，這絕對是綠色恐怖，且非常恐怖。

陳智菡批評，找不到不明金流與財產，竟然找往生者羅織罪名，找的人就是柯文哲的岳父、岳母，從昨天看到很多財產不明的消息，說陳佩琪有170萬元，檢調認為是不明財產，又說陳分批把上百萬存到ATM裡面，交代不清，還說柯文哲說他都不知道，大家都很清楚，在柯家帳務由陳佩琪管理，檢方竟然拿這樣的「證據」，來說兩邊說法兜不攏，所以有不明金流。

陳智菡表示，昨天說陳佩琪亡母手尾錢有上百萬元，各大媒體紛紛跟進報導，這是陳佩琪的供詞，但檢方不予採信，但事實是，所謂的不明財產，已經往生的是陳佩琪父親、柯文哲岳父，於2016年往生，有300多萬元遺產，透過財產繼承，用支票方式交給陳佩琪母親。

陳智菡說，由於陳佩琪母親年邁，主要照顧者是陳佩琪，陳佩琪用父親的遺產來照顧母親，陳佩琪作為母親的主要照顧人，其兄弟姐妹都同意陳佩琪統一運用這些錢，做生活起居照料，若要給孫子的錢，也會統一從這筆錢支付。

陳智菡說，非常遺憾，陳佩琪說在檢方調查時，已經如實逐筆將財產資料，從父親往生、母親繼承，到這些錢如何運用都已經告知檢方，可是檢方不予採信，想請問，「陳佩琪不是證人嗎？她今天所做證詞如果檢方不予採信，認為她說謊，那她是不是應該轉被告？是不是應該有處理的方式？」而不是把證詞資料，透過媒體獨家的方式往外擴散，且是錯誤的資料。

陳智菡表示，人家的爸爸往生了，人家的媽媽還在，「說成是亡母，說成是不明財產，這叫當事人情何以堪」，這完全是血淋淋的政治迫害。

陳智菡說，今天柯文哲關在裡頭，太太到北檢去清楚交代，結果現在放出風聲說，沒辦法交代財產來源，所以財產是不明的，連到ATM存錢都是有罪的證據？這樣的證據真的充分嗎？

陳智菡質疑，如果要兜一個金流，要兜到當事人已經過世的岳父、還健在的岳母都被講成已經過世，還有什麼是我們可以相信的？這樣的罪名要扣柯文哲圖利、收賄重罪的帽子，請問大家可以接受嗎？

陳智菡認為，檢方已經鋪天蓋地從前天到家中、台玻大樓、中央黨部搜索，兜了老半天，金流兜出來了嗎？數字兜出來了嗎？還是要找往生者做文章，要找柯文哲岳父岳母羅織罪名？

民眾黨發言人吳怡萱批評，連證人證詞都被扭曲、外洩，這樣的做法到底司法還有程序、正當、公平的地方嗎？

★未經判決確定，應推定為無罪。