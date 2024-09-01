油脂是必要營養素及熱量來源。營養師張益堯表示，有4種油除入菜料理，也可生飲，包括有助保護腸胃、抗發炎的橄欖油與苦茶油，能活化大腦、保護眼睛的亞麻仁油，還有屬於飽和脂肪的椰子油，適量食用有助大腦健康。

張益堯上「奕起聊健康」節目中指出，油品大致可分為多元不飽和脂肪酸的Omega-3與Omega-6，單元不飽和脂肪酸的Omega-9與飽和脂肪油品。而屬於Omega-9的橄欖油、苦茶油，與屬於Omega-3的亞麻仁油，與屬於飽和脂肪的椰子油能入菜，也能生飲。

張益堯表示，近5年來，因生酮飲食概念，很多人會想直接喝油壓初榨的油，橄欖油、苦茶油，就可以生飲，有時候在營養諮詢時，民眾反映有便秘困擾，他就建議對方每天早上喝15C.C，約1個瓷湯匙量的橄欖油，有潤便通腸效果，也可把油淋在沙拉上。

至於亞麻仁油，張益堯表示，也是可以生飲或入菜，報告顯示，亞麻仁油有助活化大腦、促進血液循環、眼睛明亮。在椰子油方面，張益堯表示，椰子油屬飽和脂肪，食用後容易在身體形成膽固醇，但還是要攝取，因為膽固醇是身體形成荷爾蒙的重要材料，只是一定要適量。

張益堯表示，椰子油裡有一個成份叫中鏈脂肪酸，主要就是月桂酸，在母奶成份也蠻高的，月桂酸是中鏈脂肪酸，很容易被分解，在身裡會生酮，對於腦袋健康是好的，再來椰子油是有殺菌效果，且抗氧化能力也是高的。

張益堯表示，營養要均衡，攝取油脂也要均衡，我們在外飲食，大多吃到的是Omega-6較高的大豆油、葵花油等，食用太多Omega-6的油，身體容易發炎，因此，在家裡就可以選用Omega-3與Omega-6的油，甚至是適量的飽和脂肪椰子油。