凱米颱風於今年7月下旬重創高雄與桃源區南橫公路明霸克露橋，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段於9月1日表示，目前持續辦理砌大石塊方式保護便道作業中，以提升整體便道抗災能力，便利當地民眾通行。至於明霸克露鋼便橋受損修復工作，預計10月15日前修復完成。
凱米颱風重創桃園區，甲仙工務段於8月6日完成第二階段河床維生便道並提供車輛緊急改道通行，以解決復興里、拉芙蘭里及梅山里居民交通需求。近期持續搶通河底便道，並做滾動式的檢討。
自明（2）日起，明霸克露橋的河底便道開放通行時間調整為上午5時至下午10時供車輛通過，如欲現場施工將採單線雙向通行，其餘時段暫不開放通行。要是碰到下雨天或河床便道有危險之虞，則將管制通行，以維護用路人的安全。
該河床便道目前僅限5噸以下的汽車通行，禁止行人徒步、自行車及遊覽車、小型巴士等甲（乙）類大客車通行。
南區養護工程分局也提醒民眾，考量南橫公路台20臨105線0公里至44公里（梅山口至天池至埡口平台至向陽），因凱米颱風侵襲發生邊坡坍方、路基坍滑及落石等零星災損，甲仙工務段及關山工務段為持續辦理路基加固及清理等作業，在為顧及用路人行車安全，此路段暫不開放通行。也提醒民眾，非必要於這段時間請勿上山。
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