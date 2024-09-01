凱米颱風於今年7月下旬重創高雄與桃源區南橫公路明霸克露橋，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段目前持續辦理砌大石塊方式保護便道（見圖）作業中，以提升整體便道抗災能力，目前僅限5噸以下的當地民眾汽車通行。（甲仙工務段提供／林瑞益高雄傳真）

凱米颱風於今年7月下旬重創高雄與桃源區南橫公路明霸克露橋，交通部公路局南區養護工程分局甲仙工務段於9月1日表示，目前持續辦理砌大石塊方式保護便道作業中，以提升整體便道抗災能力，便利當地民眾通行。至於明霸克露鋼便橋受損修復工作，預計10月15日前修復完成。

凱米颱風重創桃園區，甲仙工務段於8月6日完成第二階段河床維生便道並提供車輛緊急改道通行，以解決復興里、拉芙蘭里及梅山里居民交通需求。近期持續搶通河底便道，並做滾動式的檢討。

自明（2）日起，明霸克露橋的河底便道開放通行時間調整為上午5時至下午10時供車輛通過，如欲現場施工將採單線雙向通行，其餘時段暫不開放通行。要是碰到下雨天或河床便道有危險之虞，則將管制通行，以維護用路人的安全。

該河床便道目前僅限5噸以下的汽車通行，禁止行人徒步、自行車及遊覽車、小型巴士等甲（乙）類大客車通行。

南區養護工程分局也提醒民眾，考量南橫公路台20臨105線0公里至44公里（梅山口至天池至埡口平台至向陽），因凱米颱風侵襲發生邊坡坍方、路基坍滑及落石等零星災損，甲仙工務段及關山工務段為持續辦理路基加固及清理等作業，在為顧及用路人行車安全，此路段暫不開放通行。也提醒民眾，非必要於這段時間請勿上山。