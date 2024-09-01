據澎湃新聞報導，為期2個月的暑假進入尾聲，近日，多家線上旅遊網站發佈的暑期旅遊報告顯示，不少暑期旅遊產品的預訂量和暑期遊客量都大幅增長。有趣的是，沙漠旅遊熱催生「沙漠咖啡師」，山西迎來「潑天流量」，外國人入境排長隊。

飛豬數據顯示，今年暑期消費者人均預訂量、人均消費金額同比雙雙提升，延續了「五一」、端午態勢，追求深度體驗的趨勢更加明顯。其中大陸國內線路遊預訂量同比兩位數增長，在飛豬開展直營的品牌酒店預訂量同比增幅約三成，大陸國內租車預訂量同比增長超六成。

途牛的報告指出，進入7月後，今年暑期旅遊市場熱度迅速升溫，並從7月中旬開始迎來出遊高峰。出遊高峰期一直持續到8月中下旬，即使臨近暑期尾聲，用戶出遊熱情依舊旺盛。整體來看，和去年出遊高峰更集中在7月相比，今年暑期旅遊市場熱度均衡。

值得注意的是，去哪兒大數據研究院分析，與去年疫情剛結束的「報復性」消費不同，今年暑假旅遊消費回歸理性，消費選擇也更加多元，兩端分化的「K」型消費趨勢明顯——縣域旅遊表現亮眼，酒店預訂量增幅跑贏大盤；出入境遊恢復強勢，有更多三線以下城市居民走出國門。

攜程報告也顯示，今年暑假旅遊市場整體呈現「三高三低」特徵：「三高」即國內遊、跨境遊持續保持高景氣運行；高質量陪伴的親子遊、家庭遊持續火熱；提供高情緒價值的玩法受到年輕人追捧。「三低」即適宜避暑的低溫目的地及室內項目火爆；機票酒店因供應恢復呈現價格走低趨勢；三四線城市、縣域及鄉村等低線目的地一路走紅。

「00後」沙漠咖啡師日磨咖啡700杯

境內遊方面，在出遊行程偏好上，大陸國內長線遊和周邊遊均呈現良好態勢。

途牛報告顯示，大陸國內長線遊主導暑期旅遊市場，出遊人次佔比超50％，顯示出用戶對於奔赴詩和遠方，體驗不同地域文化的濃厚興趣。周邊遊市場同樣火爆，出遊人次佔比接近40％。出遊天數方面，1-2天的短途休閒、週末度假等需求旺盛，出遊人次佔比達35％。此外，3-4天以及5-6天的中長途旅行也頗受歡迎，出遊人次佔比分別為28％和26％。

不過，與往年一二線城市熱門旅遊目的地「獨佔鰲頭」相比，今年暑期更多「小眾目的地」備受歡迎，可算是熱門旅遊目的地與新興旅遊目的地「兩頭熱」。

去哪兒大數據顯示，今年暑期四五線及下轄縣酒店預訂量較暑期前環比增長了113％，同比則增長了24％，漲幅跑贏一線城市。 有意思的是，這個暑期大城小城居民「雙向奔赴」，「互換假期」。小機場出發的機票預訂量同比增長了七成，其中很多目的地是一線城市；另一方面，北京、上海、廣州、深圳去縣城預訂酒店的旅客同比增長了43％。

攜程數據也顯示，暑期大陸國內縣域目的地旅遊訂單環比增長45％，高於一線城市增速。縣域遊中，異地遊客佔比達77％，奔赴縣域旅遊的遊客大多來自周邊一二線城市，如成都、杭州、西安、重慶、蘇州等。

從去哪兒平台上暑假酒店預訂量最高的縣及縣級市來看，最火熱的Top10縣城是：吉林延吉、貴州荔波、湖北恩施、貴州興義、雲南彌勒、新疆布爾津、四川康定、貴州雷山、吉林安圖、山西平遙。涼爽＋交通便利是這些地方的共性，貴州獨佔三席。攜程平台上暑期熱門縣域遊城市（含縣級市）為大理市、敦煌、安吉、陽朔、喀什市、都江堰、伊寧市、桐廬、義烏、香格里拉。

其中，大西北豐富的沙漠旅遊資源吸引了八方遊客。睡進沙漠酒店夜觀星空，成為時下新玩法。美團數據顯示，2024年8月上旬，「沙漠觀星酒店」年搜索量上漲270％，「騰格里沙漠酒店」搜索量上漲470％，「沙漠咖啡」搜索量上漲518％。

沙漠旅遊熱甚至催生了「沙漠咖啡師」「沙漠追星獵人」「沙漠DJ」等新職業，帶動「95後」、「00後年輕人實現本地就業增收。「寧夏沙漠里本沒有咖啡，一線城市遊客來得多了，才有了咖啡」。「00後」中衛姑娘李茜，大學畢業後在騰格里沙漠中的Tengol酒店兼職當咖啡師，旅遊高峰期，沙漠咖啡師們每天要做700杯咖啡。

山西多個景區迎來「潑天的流量」

此外，臨近暑期結束，《黑神話：悟空》給遊戲取景地最多的山西再添了一把火，山西多個景區迎來「潑天的流量」。同程旅行平台數據顯示，《黑神話：悟空》遊戲發佈後的一周內，山西晉城相關景區的預訂熱度環比上升了近40％，運城相關景區的預訂熱度上升了近70％。攜程數據顯示，遊戲上線以來，遊戲取景地之一的小西天景區門票訂單量同比增長261％。

澎湃新聞此前報導，8月21日，遊戲取景地之一的應縣木塔景區的工作人員在接受澎湃新聞採訪時表示，近兩日景區約有20％的訂單量是通過《黑神話：悟空》來的，其中不少客源地來自北京、上海等地。「以往這個時間，臨近開學，景區的遊客量已經開始下降了，但是這個遊戲把暑期的『高峰期』給拉長了。」該工作人員表示，與此同時，到訪應縣木塔景區的外國遊客數量也明顯上升。

不過，山西本就是熱門旅遊目的地之一。飛豬數據顯示，今年暑期，山西景點門票預訂量同比增長六成以上，租車商品預訂量增長超1.3倍。

China Travel貫穿暑期，中國邊檢外國人入境窗口半夜仍大排長隊

跨境遊也是今年暑期旅遊市場的一大亮點，China Travel風潮貫穿整個暑期。

日前，澎湃新聞記者在從泰國曼谷到上海浦東機場的航班上看到，飛機上約四成為外籍人士。當日22時45分，澎湃新聞記者在中國邊檢看到，外國人入境的窗口前仍大排長隊。

攜程數據顯示，暑期來華入境遊訂單同比增長約七成，大熊貓「福寶」的強大吸引力讓韓國一躍成為暑期來華遊人數最多的國家，其餘依次為泰國、日本、新加坡、馬來西亞、美國、澳洲、越南、英國、菲律賓。海外遊客「pick」的入境遊熱門城市為上海、北京、廣州、西安、成都，新熱入境城市張家界、麗江、重慶、蘇州、廈門、天津等，入境遊遊客總人次同比增長超30倍。

去哪兒數據也顯示，得益於144小時免簽政策，暑期入境遊增速更快於出境遊。今年暑期，在去哪兒平台上使用非中國護照預訂國內航線間機票的旅客預訂量，同比增長1.8倍。另據同程旅行數據，藝龍酒店科技平台的藝龍酒店、美豪麗致酒店等酒管品牌位於上海、杭州、廣州等地的酒店暑期外賓接待量同比增幅超200％。

值得一提的是，今年暑期，外國遊客也同樣喜歡縣域旅遊。攜程數據顯示，暑期縣域市場入境遊訂單量同比大漲102％，高於整體大盤。其中，大理市、義烏、延吉、九寨溝、桐鄉是海外遊客喜愛的縣域遊目的地。來自韓國、日本、緬甸、新加坡、泰國的海外遊客更喜歡中國小縣城。

出境遊方面，去哪兒平台數據顯示，國際機票預訂量已經超過2019年同期，國際機票和酒店價格較去年暑期都有所下降。從目的地來看，除歐洲等傳統長線親子遊旅客恢復較快外，免簽刺激加上較為便宜的機票和酒店價格，使得今年暑期東南亞依舊是最熱門出境旅遊目的地，出境遊門檻進一步降低，出境遊也愈加下沈，有更多的三四線以下城市居民走出國門。

途牛數據顯示，暑期出境短線遊保持了更高的熱度，在出境遊用戶中的出遊人次佔比接近80％。其中香港、澳門是途牛用戶出境遊的首選。另據飛豬數據，今年暑期出境遊中自由行佔比超八成。

攜程平台上，暑期出境遊訂單同比增長超四成，出境遊熱門目的地依次為日本、泰國、新加坡、韓國、馬來西亞、美國、英國、澳大利亞、越南、印度尼西亞，其中長線遊目的地佔其中三個席位。受簽證互免的利好加持，短線出境遊的鐵三角「新馬泰」重新回到用戶視野，訂單量同比增長近五成，整體訂單均價同比下降近一成。

值得一提的是，巴黎奧運會成為今年暑期歐洲出境遊的重要「引擎」。同程旅行平台數據顯示，法國巴黎地區暑期酒店預訂熱度同比增長均超過了300％，國內主要城市飛往巴黎的航班預訂熱度同比增長80％以上。

此外，飛豬數據顯示，國際郵輪商品成交額同比增長高達20倍以上，國際租車商品成交額同比增長超5倍。

從暑期出遊客群來看，「親子遊」毫無疑問是絕對主力。

攜程和同程旅行的數據均顯示，親子客群暑期整體訂單佔比達35％。與此同時，攜程平台上暑期整體租車訂單同比增長22％，其中，房車兼具交通和住宿功能，且自由度高、私密性強、可攜帶寵物，成為今夏親子出遊的新選擇。攜程平台上，房車自駕新客佔比達49％，65％房車自駕用戶為親子家庭，一家三口、四口乃至祖孫同堂的組合比例增大。

途牛平台上，今年暑期親子家庭出遊人次佔比則超過了40％。國內熱門目的地方面，北京、南京、上海、三亞、廣州、西安、成都、重慶、杭州、青島等備受親子家庭青睞

受短線、日遊研學產品佔比增多影響，今年暑期高頻次報名研學遊的親子家庭顯著增多。攜程平台上，研學遊訂單量增長175％，其中國內研學遊人數增長2倍，熱門研學遊目的地為北京、上海、南京、呼倫貝爾、成都；海外研學遊人數增長120％，熱門目的地包括長線遊的英國、美國、新西蘭，以及短線的新加坡、馬來西亞、泰國等。