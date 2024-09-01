搖滾樂團「康士坦的變化球」，近日啟動「眠月線」世界巡迴演唱會，8月31日唱進高流，成為台灣第一組完成北高兩座流行音樂中心都舉辦演唱會的後搖樂團(後搖滾)。同時也慶祝「眠月線」通車滿一周年，樂團開心表示：「從去年迎接成團十周年正式啟動巡迴，走訪許多海外城市，終於在周年此刻回到家鄉演出，這也是康士坦的變化球首次在高雄舉辦大型演唱會，對我們來說意義重大。」

樂團不僅精心準備20首歌曲獻給南部樂迷，台下更掀起多次大合唱；無論招牌代表作〈擱淺的人〉，或是最後安可曲〈美好的事可不可以發生在我身上〉，現場超過3000名樂迷展現無比熱情，都為康士坦的變化球帶來滿滿感動。吉他手阿尼更提到：「高雄實在帶給我們太多美好回憶，甚至我們推出的眠月線音樂電影也入選今年的高雄電影節，絕對是這趟旅程最驚喜的收穫！」

康士坦的變化球是第一組征服北高兩座流行音樂中心的搖滾樂團。（KK LIVE提供）

走過成團十年的康士坦的變化球，去年從台北流行音樂中心展開「眠月線」世界巡迴演唱會，走訪無數海外城市後獲得熱烈回響，終於在「通車」一周年之際，回到高雄流行音樂中心。康士坦的變化球四位團員身穿一襲白色長版大衣登場，成熟帥氣姿態在開場用一首〈Hi There〉劃破全場，接者又帶來多首精彩歌曲，包含〈對不起我做不到答應了你的事〉、〈嘮叨〉、〈人格補完計畫〉等，強勁飽滿搖滾能量，瞬間點燃全場氣氛。

康士坦的變化球是第一組征服北高兩座流行音樂中心的搖滾樂團。（KK LIVE提供）

演唱會從台北出發，一路造訪海外不同城市，選在一周年之際來到高雄，也讓團員感觸良多，貝斯手金毛提到：「聽說康士坦的變化球是第一個能在北流跟高流都舉辦大型演出的『後搖滾樂團』，對我們來說意義重大，但我知道我們不會是最後一個，而且還會繼續改變、進化，希望大家好好享受我們送給大家成團十年來最盛大的禮物。」同時預告演唱會將啟航到更遠的地方，包含東京、釜山、首爾、墨爾本、加拿大等城市。