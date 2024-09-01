前台北市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢方聲請羈押，民進黨台北市議員林延鳳提醒，北投士林科技園區T17、18放寬產業限制條件，也不用投資計畫書，為圖利新光人壽勸退其他優質廠商，南港BOT案同樣由新壽得標，但取消固定權利金，並將變動權利金下降4成，造成市府嚴重損失，請檢調針對這2案加以調查。

林延鳳指出，除京華城案外，北投士林科技園區T17、18放寬產業限制條件，也不用投資計畫書，期間更傳出勸退港商「優比快」，最終由新光人壽得標。林延鳳說，「優比快」背後創辦人羅伯特・佩拉，身價超過5000億台幣，也是美國職籃NBA曼菲斯灰熊隊老闆，她批柯為圖利新壽，將優質廠商排除在外。

林延鳳也說，南港BOT案同樣由新壽得標，但在第4次招標時取消固定權利金，並將變動權利金下降4成，造成市府嚴重損失，且目前工程嚴重延宕。她喊話檢調，希望針對北士科案和南港BOT案加以調查，確認是否有無不法。

★未經判決確定，應推定為無罪。