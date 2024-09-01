不少年輕人喜歡用IG和朋友傳訊息，一名女子用IG跟朋友聊天後截圖，發現聊天室多了新功能，截圖後畫面會顯示「你擷取了1張螢幕截圖」，她傻眼罵「受不了現在的IG」，文章吸引一票IG愛好者關注，多數人也感到不滿，直呼「改成這樣真的有病」，紛紛表示想刪除。

原PO近日於《Threads》指出，官方宣布將關閉非官方製作的濾鏡，結果現在聊天室截圖也會顯示在畫面中，她傻眼「不要太扯耶！我受不了現在的IG。」從她上傳的截圖來看，和朋友的聊天頁面兩則通知為「你擷取了1張螢幕截圖。」

圖文引發熱議，一票用戶崩潰表示，和朋友聊天使用IG已久，經更新後功能愈來愈差，想回歸LINE，紛紛喊出刪除或拒用。

網友紛紛留言，「以後都改用賴啦！破IG」、「IG真的愈來愈爛，想怎樣」、「正式宣布現在開始，討厭IG」、「要瘋了，到底是誰改的，改成這樣真的有病」、「IG想搞垮自己是嗎？」、「不會吧？我剛剛才瘋狂截圖。」