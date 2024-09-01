劉若英30、31日在瀋陽遼寧體育館舉辦「飛行日」巡迴演唱會，31日請來亞洲天王任賢齊擔任嘉賓，合唱彼此的經典歌曲〈依靠〉、〈成全〉，全場尖叫聲破表，劉若英撒嬌吃味：「為什麼你上來的聲音比我大聲？」任賢齊說：「不都一樣大聲！」劉若英再問觀眾：「你們這些判徒到底來看我還看他？」

劉若英表示，〈依靠〉歌詞「一個真正不變的朋友，只要你需要我，告訴我，我願意永遠陪你度過。」描述的正是他們之間，她透露，從擔任助理時期兩人就一路相互扶持，之前她忍著腿的不適，認真地一站一站宣傳電影《後來的我們》，有一次眼尖的任賢齊發現了，便幫她約了醫生，還「盯」著她去看醫生，深刻友誼，劉若英形容：「他真的是很好的哥哥，我和他所有小故事都能寫成一本書。」

劉若英（右）潘陽演唱會，請來任賢齊當嘉賓。（相信音樂提供）

時隔8年再度來到瀋陽，劉若英特別學了東北方言「嘎嘎的好，嘎嘎的棒，嘎嗄的美」和歌迷聊天互動，聽聞瀋陽搓澡很有名，她打趣地說：「我很喜歡泡澡，如果你們今天在哪看到我，請不要跟我招呼。」笑翻全場。

劉若英30、31日帶著進化版的「飛行日」演唱會來到瀋陽。（相信音樂提供）

其實早在2010年，劉若英就在潘陽舉辦「脫掉高跟鞋」演唱會，成為第一位在遼寧體育館辦演唱會的人，14年期間，三次的巡迴都來瀋陽開唱，有許多歌迷都跟著她一路成長。

劉若英30、31日帶著進化版的「飛行日」演唱會來到瀋陽。（相信音樂提供）

演唱會最後，劉若英獻唱〈後來〉，依依不捨地說：「總是要說再見，代表下次再見！」而她接下來將於9／6、7、8日在天津連唱3場，再移師青島、上海、合肥。