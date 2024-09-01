2009年莫拉克風災重創高雄小林村，近年在地方創生帶動下，日光小林社區居民將當地經濟農產薑黃、梅子、醃漬竹筍發展成特色產業。為讓青年了解村民災後重建的艱辛，高市府青年局特別規畫參訪行程，29日帶領40多位學員組成「山海探險隊」走進小林，探索部落重生新面貌。

「山海探險隊」首站參觀占地約1.7公頃的小林村紀念公園，還到小林平埔文物館參觀，館內陳列部落傳統農耕、漁獵生活等器具，並由導覽員解說小林村歷史。高市府青年局長張以理抵達文物館時，部落耆老親迎並為其穿戴象徵祝福的花環與族服背心，隨後由族人帶領大家一起跳傳統舞蹈，更讓學員體驗難得的文化洗禮。

除參觀活動，學員還在村民指導下手作當地美食「竹筍醃漬」，學員將麻竹筍去殼切絲，加入鹽巴放置盆內攪拌，等待15分鐘，搓揉去除水分置入瓶罐密封60天，即可醃漬出美味傳統家常菜。

學員蕭至君表示，他們第1站先到小林紀念公園，當下感覺相當沉重，聽導覽時格外難過。稍微緩和後前往參觀公廨，讓他了解這就是小林村對於家的想念，以及高雄在地文化的保留跟故鄉的思念。

青年局長張以理指出，此行不僅體會原鄉氛圍，更讓人感佩村民災後以勇氣代替傷痛，將對親人的思念化作堅韌力量，一同齊心重建家園延續部落文化。