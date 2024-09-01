「我支持自由貿易，反對任何形式的貿易壁壘。」8月31日，經濟合作與發展組織(OECD) 中國經濟政策研究室主任馬吉特·莫爾娜 (Margit Molnar) 在接受界面新聞專訪時表示，中國對全球經濟增長的貢獻率穩定在30％左右，顯著拉動了世界經濟的整體增長，其影響力極為深遠。

莫爾娜認為，國際貿易對所有參與國都具有利益，無論是中國還是其他國家，都應遵守世貿組織的規定，而且最好是降低關稅，降低非關稅壁壘。「不僅出口商能從國際貿易中受益，進口商同樣能通過全球比較獲得價格更低且質量可接受的產品，從而優化資源配置。」

「中國是世界經濟的最大的發動力。」莫爾娜表示，如今，中國對全球經濟增長的貢獻率穩定在30％左右，顯著拉動了世界經濟的整體增長，其影響力極為深遠。國際社會普遍期待中國能夠維持其高增長態勢，作為經濟大國，中國的貿易份額佔據重要地位。

報導稱，儘管隨著GDP增速的提升，貿易佔GDP的比重可能會相對下降，但這並不意味著貿易總量的減少，而是反映了經濟發展到一定階段後，貿易增速自然放緩的普遍規律。

因此，減少貿易壁壘、維護開放和包容的全球貿易體系顯得尤為重要。這樣的舉措有助於各國共享經濟增長的紅利，推動全球經濟實現更加均衡、可持續的發展。

莫爾娜認為，中國加入世界貿易組織WTO之後，作為「世界工廠」的角色為全球經濟提供了巨大機遇，主要體現在承接國際產業鏈中的加工組裝環節，將中間產品加工後再出口至其他國家。

隨著中國自身經濟發展水平的提升，逐漸能夠自主生產更多高技術含量的中間產品，減少了對國外進口中間產品的依賴。這一轉變標誌著中國產業升級和技術創新能力的提升。

通過OECD的增加值貿易指標，莫爾娜認為，中國近年來在國際貿易中的兩個顯著趨勢：一是外國中間產品在中國加工中的使用比例下降，二是中國自主生產高技術中間產品的能力增強。「這種趨勢反映了中國產業升級和技術進步的結果，也預示著未來中國將繼續沿著這一方向發展，其背後的驅動力包括科技進步和商業模式的不斷升級。」

國際貿易的互利性為各國提供了合作與發展的平台，而中國作為曾經的「世界工廠」正經歷著從依賴進口到自主創新的轉變，其增加值貿易指標的變化是這一轉型的直觀體現，預示著中國在全球產業鏈中地位的進一步提升和持續發展的潛力。

關於中國經濟未來發展趨勢，莫爾娜認為，當前，中國經濟正處於轉型升級的關鍵期，面臨多重挑戰，包括增長速度放緩、發展方式轉變、經濟結構優化和增長動力轉換等。儘管如此，中國經濟長期向好的基本面依舊穩固，預計在到2050至2060年左右，人均收入將逐漸接近並趨同於經合組織發達經濟體水平，經濟增長率也將相應提升。

為應對短期挑戰並促進經濟持續發展，中國需著重提升消費在經濟增長中的貢獻，同時加快養老金等社會保障制度改革，以應對人口老齡化的挑戰。為激發服務業活力，提升經濟效率，建議中國應逐步打破行政性壟斷，減少地方保護主義，促進市場公平競爭。此外，中國製造業競爭已較為充分，但服務業領域仍有待進一步開放和競爭。