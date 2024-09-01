韋禮安參與陸綜《披荊斬棘4》成為二公演出的隊長，與隊員嚴屹寬、徐海喬和慶怜組成團隊。他近日帶領團隊演出歌曲〈負重一萬斤長大〉，並挑戰以現代舞的肢體呈現歌曲意境。由於該曲探討性侵、霸凌等沉重議題，演出結束，韋禮安與成員們都神情凝重甚至落淚，四處都是啜泣聲，除了台上哭、台下觀眾也哭成一片。韋禮安說：「當下一直陷在這首歌曲的情緒裡有些出不來，不過大家能肯定我們的演出，真的太好了。」

為了能更投入演唱歌曲〈負重一萬斤長大〉，韋禮安與隊友們彼此分享過往發生過比較晦暗的經歷，韋禮安也挖出自己從來不曾與人分享的讀書時期的故事；表示在唸書時曾無緣無故被一群同學表明要打他，他怎麼想都想不出原因，但當時感受到威脅的他坦承內心是害怕的…事後才知道應該是那時候他的位子在窗戶邊，那群同學走過去的時候，他看了一眼，就受到如此遭遇。

韋禮安近期在陸綜《披荊斬棘4》的表現備受矚目。（《披荊斬棘第四季》節目提供）

此外，這次演出也是韋禮安首次挑戰現代舞，自認「微肢體障礙」的他，想到同門師弟柏霖是國際級的現代舞舞者，於是請柏霖擔任現代舞老師。柏霖耐心指導韋禮安運用自己的肢體展現屬於自己的舞動，從情緒、技巧到肢體一一引導，韋禮安說：「柏霖真的是非常好的老師，帶領我進入全新的肢體體驗。」柏霖也表示韋禮安是很願意接受新事物的人，「要嘗試一個從沒做過的表演形式，是很大的挑戰，不過他還是能一秒進入表演狀態，放情感去投入。然後我可以感受到他對於表演的熱情和求好的態度，很令我感動」。

韋禮安近期在陸綜《披荊斬棘4》的表現備受矚目。（《披荊斬棘第四季》節目提供）

節目中，韋禮安帶領隊友們傾力演出，尾聲高潮之際，韋禮安會進入一片大雨裡，彷彿在瀑布中演唱，以此呈現歌曲的悲傷意境，身著一身帥氣白衣造型的他註定要全身溼透，且正式公演前都會十分謹慎地一再排練，因此韋禮安一淋再淋成為「落湯鳥」，每次溼身後馬上擦一擦又再次彩排，大家都很擔心他會溼得太徹底，他笑說：「還好我有請經紀人準備了4條白內褲，不怕一直淋溼哦。」除了參與節目獲好評，他的代表作〈如果可以〉再傳捷報，在發行2年9個月後，於數位音樂平台Spotify點擊累績突破1億大關，成最快破億的華語歌曲。