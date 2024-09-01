2024台灣文化創意博覽會23日在台南登場，將於今天閉幕，不少人趁假日來逛，台南市政府預估周末遊客上看10萬人，臉書粉專「台南式」昨分享，周六下午1時的排隊空拍畫面，超長排隊人龍包圍整個場館，隊伍超過1公里，還在排隊的網友指出，進場大概要排3小時。

台南文博會排隊人潮排到停車場，民眾都撐傘。（翻攝自台南式臉書）

台南文博會排隊人潮在場外繞好幾圈，進場至少要排3小時。（翻攝自台南式臉書）

台南文博會排隊人潮在場外繞好幾圈，且沒有遮蔽物。（翻攝自台南式臉書）

臉書粉專「台南式 Tainan Style」昨天發文，台灣文博會人潮炸裂，排隊的隊伍超長，雖然有持續消化館內人流，場外還是要排隊，隊伍有在前進，但排隊隊伍越來越長，已超過1公里，預估大概要排3小時，排到高鐵橋下，大家都頂著大太陽在沒有遮蔽物的場館外及停車場撐傘排隊，讓「台南式」直呼「台灣文博會變成雨傘博覽會了」。

從「台南式」粉專貼出的空拍照片能看到，排隊人龍包圍大台南會展中心，由於人潮太多還排到馬路旁的人行道，還在停車場繞一圈，民眾都撐著陽傘耐心排隊，驚人景象PO出後讓網友們驚呼，「這隊伍超過1公里了吧...」、「覺得排隊的環境很差」、「這個路線剛好是一個賽道！」、「停車場那邊真的排超遠超多彎道的」、「排在後面的會不會不知道前面排多長」、「夭壽喔，這排隊的隊伍」、「好誇張！這麼喜歡排隊嗎」。

還有現場排隊的人留言：「又排更長了，排到高鐵橋下了，大概要3小時」、「11點排現在14：30，排3個半小時了還在排」、「排隊兩小時，已累」、「早上經過人山人海，直接北上去其他地方玩了」。