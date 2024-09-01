民眾黨主席柯文哲因京華城案，被北檢聲請羈押禁見，今天將召開羈押庭。國民黨文傳會主委李彥秀直言，沒有「藍白」合作，只有「在野」合作。民進黨的策略非常清楚「分化在野，個個擊破，逆賴者亡」，對於立院在野持續合作是樂觀的，也必須要繼續努力下去。

李彥秀表示，賴清德政府上任百日，施政毫無方向，整個內閣像個無頭蒼蠅，窮得只剩下「戰狼模式」，對黨內派系開戰，對在野監督開戰，對民主改革開戰。從國會改革、能源政策，到最新的司法院正副院長以及大法官提名，都可以看得出來，賴清德根本就是就是把民主改革當成政治鬥爭，把專業問題當成口號文宣，把典章制度當成個人酬庸。

李彥秀指出，國民黨與民眾黨都是獨立的政黨，雙方關係即「合作」又「競爭」。面對賴清德的顢頇獨裁，在立法院，民眾黨八席是關鍵少數，我們期待能繼續與民眾黨「合作」，與民意站在一起，繼續監督執政黨，提出更多民生經濟法案；在爭取民心上，國民黨與民眾黨當然是「競爭」關係，誰能幫民眾說話？誰能扮演好在野黨的角色？就能成為民眾更好的選項。

李彥秀認為，民進黨的策略非常清楚「分化在野，個個擊破，逆賴者亡。」對於立院在野持續合作，我們是樂觀的，也必須要繼續努力下去。

李彥秀強調，柯文哲最近深陷風暴，相信民眾黨黨內與支持者義憤填膺、同仇敵慨；對於國民黨而言，哀矜勿喜持續努力是我們的態度與立場，持續爭取中間選民與年輕選民的認同，2028才有重返執政的機會，讓台灣的民主政治、經濟發展、社會正義、兩岸和平重新回到正軌。

★未經判決確定，應推定為無罪。