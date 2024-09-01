民眾黨主席柯文哲及北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押，由於檢察官以後績案情偵查為由，聲請限制閱卷，台北地院今早8時30分召開限閱庭，檢察官要求辯護律師閱聲押卷時，只能當場記筆記禁止抄錄，據了解，律師已於10時30分進行閱卷，柯、彭集中同一法庭由檢方監控，禁止柯、彭交談或違反聲請之行為。閱卷後律師將接著律見柯、彭2人，交換意見，北院預計晚間8時召開聲押庭，裁定柯、彭2人是否羈押禁見。

總計柯文哲自8月30日早上7時遭檢廉搜索，中午自行赴廉政署說明，歷經逮檢方當庭逮捕、聲請提審、檢方聲請羈押，一直至今晚8時開聲押庭為止，估計光在廉政署、北檢、北院候審室時間共計44小時。

由於辯護律師，向法院表示被告閱卷加上休息，還有律見討論時間大約8到9小時，所以北院法官諭知今天晚上8時開羈押庭。開庭順序被告若無法自行協調時，由法院決定。

北檢偵辦京華城案，認為柯、彭2人涉犯違背職務收賄罪、圖利罪嫌疑重大，有勾串之虞聲押禁見。相關卷證於分別於31日晚間10點35分、10點42分自北檢送到台北地方法院，柯、彭2人也隨卷送至北院候審室，在候審室待上一晚。

不過，因檢察官聲請限制閱卷，台北地院今早8時30分先開限閱庭，請檢察官說明限制閱卷是限制閱聲押卷的「內容」或者是「閱卷方法」。依據刑事訴訟法101條是關於羈押審查程序的規定「檢察官應到場敘明理由，並指明限制或禁止之範圍。」

限閱庭中，檢察官限制限閱的並非是聲押卷的內容，而是閱覽方式，要求只能讓辯護律師當場記筆記禁止抄錄，亦即看完卷之後開庭時要依據記憶及手寫筆記辯護。有需要時再提示卷證，而法官跟辯護人閱卷的內容是相同的。

北院法官為保障2名遭聲押被告的閱卷權，並無限制閱卷時間，本案聲押2名被告，原本預計分開在不同地點閱卷，但因檢方表示因人力考量，所以集中在同一法庭，由檢方派員同時監控是否符合限制閱卷的方式，及禁止2名被告交談或違反聲請之行為。