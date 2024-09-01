17歲大陸女子跳水選手全紅嬋，在巴黎奧運蟬聯奧運女子單人跳水10米跳台冠軍後，一舉一動再度受到外界關注。而個性活潑且相當「社牛」的她，不僅圈粉無數，更收穫不少朋友。日前她跟隨大陸代表隊訪港3天，當中她與同樣「社牛」的男星王祖藍互動十分逗趣，但離別時全紅嬋熱情十八相送，讓王祖藍險些招架不住。

全紅嬋30日參加香港的《奧運健兒大匯演》活動時，被在場網友捕捉到她與44歲的王祖藍竟然一見如故，隨後王祖藍也拿出手機與全紅嬋及其他隊友們開心合影。此外，兩人更被拍到瘋狂握手，之後一起手勾手，蹦蹦跳跳著離場。

全紅嬋被拍到與王祖藍手勾手，邊走邊跳離場。（圖／翻攝自微博）

然而更有趣的是，在兩人道別時，全紅嬋不斷地向王祖藍揮手說：「不好意思，不好意思，我們先走了」。即使王祖藍已經表示沒關係，但全紅嬋仍持續揮手，直到身旁的隊友將她拉走才願意離開，而這時王祖藍的表情彷彿是在說：「終於送走了！」相當有趣。

全紅嬋要離開前上演十八相送，讓王祖藍差點招架不住。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，許多網友都笑翻，說王祖藍這個E人竟然能遇到終極E人全紅嬋，由於畫面太爆笑，瞬間話題衝上微博熱搜，「好像在演小品哈哈好活潑」、「這倆e人真是活寶啊，碰撞起來有奇妙的化學反應，相處起來太搞笑了，好喜歡跟這樣有趣的人做朋友」、「我真的沒想到紅姐這麼社牛，一次次刷新我對她的認知」、「嬋妹真的太活潑了，好可愛啊」、「勢均力敵的搞笑人」。