台北市前市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢方聲請羈押，國民黨台北市議員鍾小平指出，柯罪證確鑿應該會被收押，即使民眾黨企圖發動小草力量或柔情攻勢都沒有用，希望柯繳出犯罪所得、對市民道歉減輕其刑，否則繼續用黨的力量恐嚇檢調，對抗法律，勢必會有最壞的結果。

鍾小平說，京華城案檢方如火如荼進行中，即使民眾黨企圖發動小草力量或柔情攻勢都沒有用，柯罪證確鑿應該會被收押；他批柯將2、300億元違法送給威京集團主席沈慶京，實在愧對台北市民。

鍾小平提及，雖然希望柯文哲被關，但也不想看到他關到死，希望柯繳出犯罪所得、對市民道歉，關幾年得到教訓，也可以讓之後的台北市長引以為鑒，但柯目前看起來是想幹到底，用黨的力量恐嚇檢調，對抗法律，這樣下去勢必會有最壞的結果。

鍾小平分析，魚果市場改建案是下個未爆彈，減項發包逼迫現任台北市長蔣萬安依合約追加50億元，是典型的綁標、官商勾結，一定是沈慶京教柯文哲的。

他指出，北投士林科技園區T17、18也是非常嚴重的案子，涉嫌圖利新光，勸退其他廠商，且為獨厚新光，將T16、17、18分開招標，刪除樓地板面積30％作為醫療用地的限制，不用寫投資計畫書，得標價錢更僅是差不多大小的T16的一半。

★未經判決確定，應推定為無罪。