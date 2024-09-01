呷哺呷哺推新品「剝皮辣椒雞套餐」。（呷哺呷哺集團提供／朱世凱台北傳真）

「夏日番茄鍋」酸甜風味相當開胃 ，即起至9月30日黑毛屋限定販售。（乾杯集團提供／朱世凱台北傳真）

嗑肉石鍋注重湯底滋味，圖為加價69元「芋頭米粉湯底」。（嗑肉石鍋提供／朱世凱台北傳真）

炎夏在室內吹冷氣、吃火鍋別有一番避暑享受，尤其不少人計畫中秋佳節和親朋好友齊聚一堂，相比準備繁複及溫度悶熱的烤肉，圍爐吃火鍋同樣有團圓涵義，火鍋品牌為此祭出一系列好康，讓民眾精省荷包同時也能歡度佳節。

呷哺呷哺以台灣特有食材「剝皮辣椒」入鍋，精心研發在地美好滋味。台灣區域首賣新品「剝皮辣椒雞套餐」於近期登場，特製的剝皮辣椒雞鍋，嚴選在地剝皮辣椒與獨特醬汁，搭配精選雞腿肉和新鮮蛤蜊一同入鍋燉煮。此外也特別添加破朴子提升鹹甘風味，讓鮮爽微辣的香醇湯底更具豐富口感與層次；因應9月開學季，30日前平日11：00-17：00，用餐前出示有效身分證件(學生證) ，點購主廚精選鍋品享優惠價168元；此外，20日前每週五及每週六於FB／IG標記指定文字，全時段生力生啤酒享買1送1。

馬辣集團慶祝新馬辣Plus奪下「2024台中鍋烤節全台雙冠王」，9月10日至9月12日限時3天，含2成人以上同行，提前一日預約告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，並至火鍋及燒肉吃到飽品牌「馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去」消費指定餐點，每桌滿2人贈送「平日四人同行，一人免費招待券」一張。

黑毛屋與黑毛屋本家聯手撒優惠，推出「今夏最懂吃」活動，精選「美國盤克夏六白黑豚」，標榜有純正「六點白」，擁有血統基因認證及完美的霜降油花，香軟肉腴，為珍貴的頂級黑豬品種。於9月30日前凡已是乾杯會員或現場加入會員，即可現領「國寶級盤克夏六白黑豬」39折優惠券，點購任一鍋物內用消費就可以149元加購價享用（原價380元），且活動期間內兌換使用，即可再獲優惠券一張。

火鍋界的中、南霸天「嗑肉石鍋」，自品牌成立以來規模不斷擴張，全台總店數已有20家以上，由高雄小港店打頭陣於8月30日開幕，於5日前消費滿2000元僅需加99元即可加購「茗茶寶典」18入綜合禮盒；業者也預告，9月份頭份、沙鹿門市緊隨小港店之後，分別於12日與20日開業，也將推專屬開幕活動。

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