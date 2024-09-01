國際半導體展（SEMICON）即將在9月4日登場，安聯投信表示，台股上周盤勢逐漸回穩，表現維持強勢的台廠工具機供應鏈，有望受到活動相關訊息與題材的支撐，在蘋概股題材增溫、AI相關設備漲多面臨整理氛圍轉換下，從設備、半導體前端等轉到消費電子相關主題，盤面有望推動資金良性輪動。

富邦金上周四法說會，總經理韓蔚廷表示，看好AI相關類股中長期的發展，不過，短期部分個股漲幅不少，建議投資人留意評價面上可能的調整，傳產方面，現在景氣仍不太好，但好消息是，已從谷底反彈，緩慢朝正向邁進，對於台股整體仍維持審慎樂觀看法，基本面抱持正面態度。

安聯投信台股團隊認為，資金面仍須留意美國聯準會降息後，國際資金流向是否再次出現變化，以及美元走勢變化可能對第3季財報預期影響程度。

目前大盤符合技術面修正的走勢預期，整理格局持續中，在投資心法上，安聯投信建議，策略上建議不燥進、定期定額或不定額伺機逢低累積部位。