宜蘭羅東鎮中山路2段與光榮路口，昨天（8月31日）晚上1名婦人行走在斑馬線上，遭一輛左轉的黑色休旅車撞到，整個倒地不起，所幸僅4肢擦挫傷，其男性友人就在婦人被撞倒的上一秒驚險閃過；畫面一曝光，網友們嘲諷「又是A柱惹的禍」，不少人直言該路口號誌燈若無人車分開，這樣的車禍會一直出現。

據了解，昨晚6時22分，24歲邱男駕駛黑色休旅車沿中山路2段西往東左轉至光榮路時，撞倒行走在斑馬線上的68歲張女，其友人驚險的跳走閃過，差一秒就雙雙倒地了。事故畫面遭民眾PO上網，網友們紛紛留言「又是A柱惹的禍」、「轉彎切西瓜真的很毋湯」、「很明顯未煞車禮讓行人」、「行人地獄無誤」等。

1名婦人行走在斑馬線上，遭一輛左轉的黑色休旅車撞到，整個倒地不起。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

不少人直言該路口車流量多、行人多，且多段斑馬線處不夠亮，若號誌燈再不改為人車分開，這樣的車禍就會一直出現，並指外縣市幾乎都在實施人車分流，新增很多「行人走斜對角」的十字路口，這樣才能確保行人的安全。

警方表示，邱男經實施酒測值為0，其黑色休旅車無車損，相關肇事責任釐清中。宜警羅東分局呼籲駕駛人行經路口、行人穿越道之前應減速慢行並禮讓行人優先通過，會持續加強執法，以確保用路人安全。