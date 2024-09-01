民眾黨主席柯文哲因於台北市長任內捲入京華城弊案，昨（8月31日）被依涉嫌圖利、收賄，遭北檢聲押禁見，民眾黨隨後發出聲明強烈譴責檢方；日籍媒體人矢板明夫表示，看了該聲明讓他十分驚訝，並直言民眾黨是全球罕見的雙標政黨。對此，民眾黨緊急應變小組召集人、立委黃國昌批評，矢板明夫可能忘了，民進黨才是出了名的雙標政黨。

矢板明夫在臉書表示，桃園市前市長鄭文燦的弊案爆發時，民眾黨立院黨團總召黃國昌隨即表示，整起弊案是地方到中央，為特定權貴提供量身打造的一條龍貼心服務；矢板稱黃的說法，是在司法機關判斷前，就先做出有罪的論，而且是在沒有任何證據的情況下，就指控鄭的身邊還有其他人犯罪。

對比黃國昌針對鄭文燦案的說法，以及民眾黨昨日的聲明，矢板明夫說，自己人被收押時，就暴跳如雷批評司法不公，別的政黨幹部被收押時，就先做有罪推論，「如此雙重標準的政黨，世界罕見。」

民眾黨緊急應變小組成員今天上午舉行「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，黃國昌受訪時批評，針對矢板明夫先生所說的話，「我完全聽不懂」，民眾黨支持柯文哲，捍衛他的清白、要求正當法律程序，請問到底有什麼問題？至於矢板明夫所講的雙標，「我覺得他可能忘了，他比較支持的民進黨，才是在台灣出了名的雙標政黨」。

★未經判決確定，應推定為無罪。