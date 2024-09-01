民眾反映豐原中正公園停車場沒有下雨也有積水問題。（李京昇攝）

台中市豐原區中正公園日常是民眾運動休閒的場域，但周邊停車場，不論有無下雨，都有淹積水問題，民眾屢有抱怨，豐原區公所為此爭取中央補助500萬元，改善停車場環境。區公所1日指出，預計今年9月底前進場施工，將改善停車場照明設備、動線與排水問題。

豐原中正公園已有40年歷史，市府2019年以1687.5萬元修繕改造公園，新增繭型溜滑梯、跑酷攀爬遊戲區等設施，打造成親子共遊的公園。不過，多年來民眾將車輛停放停車場時，都會發現每逢下大雨、小雨，都會淹積水，甚至大晴天地面也會冒出水流，停車、行走相當不便。

市議員張瀞分接獲陳情，她說，民眾經常向她反映，停車場動線不良，只有單向進出、路口寬度不足，也因為停車場地面是植草磚鋪面，車輪輾壓過去時都會震動，乘客都會感到不舒適。

張瀞分表示，中正公園鄰近漆藝館，民眾假日多會攜家帶眷來遊玩，但停車場地勢較低，因此只要下一點小雨，植草磚就會滲出水來，更不用說大雨來襲時，整個停車場就積水，還有晚上照明不足，地方都希望可以改善。

豐原區公所公用課視導林育正表示，中正公園停車場現有44格停車格，因為民眾多有反映只能單向進出，還有舖面是植草磚平整度不佳，以及容易積水等問題，為此區公所爭取中央補助500萬元推動改善。

林育正說，停車場預計施作擋土牆簡易側溝，加強排水問題，並改善停車場鋪面平整度，同時將出入口拓寬成6公尺寬，讓車輛可以雙向進出，以及增設改善照明設施，本月底前將進場施工，施工期間將暫停停放車輛。