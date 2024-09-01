秋裝上市之際，各大百貨推出主題穿搭，迎合辦公室與派對場合的風格變化，高雄大遠百探索秋冬新摩登，提出四大時尚穿搭全攻略，鎖定潮流男女，針對女裝、彩妝、鞋包、男裝規劃不同主題，讓民眾在逛街購物之餘，同步接軌流行時尚。自9月2日至9月18日止，凡遠百APP會員獨享全館單筆消費滿2,000元送100元、使用HAPPYGO Pay綁定指定銀行信用卡於百貨服飾單筆分期刷滿6,000元送300元，持六大銀行包含遠東商銀、星展銀行、中國信託、永豐銀行、華南銀行、合作金庫信用卡於百貨服飾單筆分6期刷6,000元送200元。

高雄大遠百表示，2024秋冬女裝汲取時代的潮流和變革，將結構感與流線美相互結合，重新詮釋個性與自由氛圍，而今年蕾絲、透膚以及流蘇元素堪稱性感主流必備締造性感浪漫，極簡主義則是擺脫多餘的東西，以延伸「安靜奢華」趨勢。從櫻紅桃、雨林綠、薄霧黃、海浪藍等熱門色系將帶給這季一貫延伸下來的趨勢增添變化與活力。特別的是，3樓ROOTS專櫃自即日起至9月30日止，加入ROOTS LINE好友並完成會員綁定，即可獲得200元購物金與990元短袖T-shirt購物金，另外9月7日舉辦品牌茶會活動，商品含皮件全面8折，服飾商品滿雙件數，該筆消費折扣後再折抵500元，還可以累計折抵，消費滿額再贈格紋法蘭絨毯、皮革流蘇包等好禮，採購秋冬新品正是時候；至於2024秋冬彩妝則以極簡乾淨的「光澤玻璃肌」、「雲朵腮紅」打造俐落裸妝也是秋冬彩妝主角之一，另外「黑櫻桃光澤唇」「油漬搖滾妝」也為2024秋冬帶來個性的色彩。秋冬保養從卸妝到保養護理為全身上下的美麗積極駐守，不論是保濕、美白、舒敏或是抗老修護、緊緻輪廓，搜羅到最佳保養新品，都能讓你在秋冬季節為自己來趟美肌滋養之旅。

既要好看、又要好走的鞋款，當屬2024秋冬這季所出的芭蕾舞鞋與絨面瑪莉珍鞋，大地色系、格雷色系低調質感，發揮於時髦的高跟及膝靴和羊皮膝上靴，為高級時裝添一抹率性不羈；明亮色調或方長輪廓包型絕對也是今年秋冬必收單品，今年秋冬將再次陷入大包風潮，不論穿搭風格是極簡或極繁，都能在在展現出慵懶奢華的時尚魅力。值得一提的是，2024秋冬男裝從紳士風格到工裝風格，冒險精神與前衛搭配，展現了多樣性和時尚魅力。暴雨鋒灰、日曬棕、鬣蜥綠、湖水藍等色系塑造出充滿活力和魅力的秋冬男裝系列。雙面穿著、混合正裝與戶外元素的單品堆疊出溫柔優雅的秋冬造型，領帶跟手套看似內斂、簡約的搭配、個性的皮革長褲以及兼具保暖的領巾，為經典造型注入現代的穿衣思維，特別推薦7樓Timberland專櫃即日起至9月18日止，單筆消費滿6,600元即可現抵600元，除此之外，9月5日品牌日購買指定新品服飾、鞋款、配件任兩件特價85折；8樓THE NORTH FACE專櫃即日起至9月18日凡購買指定商品兩件可享7折優惠、消費滿5,000元立即現抵500元（ICON商品除外），機會難得，請民眾千萬不要錯過。

高雄大遠百為歡慶「遠百在高雄第五十年」規劃許多精彩活動，9月2日至9月18日攜手高雄市政府環境保護局舉辦化妝品空瓶回收行動，活動期間持遠百APP過卡及館內化妝品正貨空瓶10個，即可兌換白雪環保洗手乳250g乙份，限量500份，每卡每日限兌換2份，歡迎民眾以實際行動愛地球、守護我們的家園；特別的是，即日起至9月30日，攜手財政部高雄國稅局共同舉辦「雲端發票抽好禮」，活動期間使用遠百APP於高雄大遠百消費不限金額，並將發票存於載具即可參加抽獎，有機會將價值2萬5,520元的tokuyo mini完美椅PLUS按摩椅、tokuyo A咖美腿機、捷安特腳踏車、Electrolux極適家居300掃拖機器人等各式好禮帶回家；除此之外，即日起至9月20日舉辦「會員生日慶」，凡9月壽星憑遠百APP金級會員及本人身分證明文件即可兌換100元十足電子抵用券。