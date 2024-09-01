大陸今年暑期檔票房和觀影人次，與去年同期相比，均大幅下滑。據燈塔專業版資料，截至8月30日20時，2024年暑期檔（6月〜8月）檔期總票房（含預售）突破人民幣（下同）116億，總出票2.85億張。當前檔期票房榜前5位為《抓娃娃》、《默殺》、《異形：奪命艦》（台灣片名《異形：羅穆路斯》）、《雲邊有個小賣部》、《死侍與金剛狼》。

第一財經報導，截至8月30日，今年暑期檔已有139部影片上映，已經持平去年暑期檔的最終上映的影片數量，在類型題材上豐富多樣，滿足了不同觀眾群體的需求。

雖然今年暑期檔影片數量較為充足，但缺乏「大片」，票房超過20億元的電影只有一部，而去年暑期檔有4部。因此，今年暑期檔票房年減四成，觀影人次也年減四成。2023年，暑期檔總票房破206億元，總出票5.05億張。

報導稱，根據燈塔專業版資料，截至8月30日，2024年暑期檔已放映超3,800萬場電影，年增10％，創歷史暑期檔同期新高。雖然今年暑期檔放映規模再創新高，但是上座率與去年同期相比下滑，造成整體票房的大幅下跌。

雖然今年暑期檔整體票房不如去年，但是今年喜劇片總票房超過40億元，遠高於2023年暑期檔喜劇片票房，也延續了《熱辣滾燙》、《飛馳人生2》、《第二十條》等喜劇片熱門檔期的出色表現。

城市方面，一線城市和四線城市票房占比小幅上漲，根據燈塔專業版資料，截至8月30日，2024年暑期檔一線城市票房占比為17.6％，相較去年同期的17.2％有小幅上漲。

業內有觀點認為，前些年疫情影響了開機率，對行業的影響在今年才得以真正體現。此外，疫情期間，觀眾的觀影習慣也發生了改變。

中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山表示，哪怕是中小成本的電影，從劇本立項到拍攝製作完成，一般都需要一兩年，一些大製作的影片動輒需要三四年時間。前幾年疫情期間影片立項少，這對行業的影響其實在今年才得以真正體現。加之2023年電影市場出現了報復性觀影，也就是線下的文化娛樂消費訴求得到集中釋放，所以今年熱度肯定不會像去年那麼高，去年有很多偶然性和特殊性。

不過孫佳山認為，從整體產業來看，市場平靜一點也好。要是市場過熱，可能會出現此前天價片酬之類等問題，那樣對於產業而言也並不是好事。當下反而就是貨真價實地通過表演、劇本等來做硬實力比拼。

一位電影製片人指出，人們的觀影習慣在疫情那幾年已經被悄然改變，習慣於在家中觀影，而且現在電視、投影的觀影效果也很好。此外，最年輕的一批人群比較不愛去電影院，他們的娛樂方式已經被遊戲、演出等分流。