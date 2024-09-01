民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭聲押，引發民眾黨及支持者「小草」不滿，已在民眾黨群組發起「戮破北檢謊言，捍衛正當程序」的連署行動。有法界人士認為，不得夜間訊問是限制司法警察，不限檢察官，柯是自行赴廉政署受訊，若對夜間訊有質疑，應在廉政署詢問完畢，詢問是否隨同赴北檢說明時斷然離去，等到柯赴北檢接受檢察官複訊後，就沒有夜間訊問問題，因此柯聲請提審是錯誤的訴訟策略，縱使提抗告也會被上級審駁回。

這份名為「程序要正義、司法要公平、支持柯文哲」的連署書，內文為「中華民國是一個法治的國家，司法系統要遵守程序正義，8月30日北檢發動全面搜索柯主席住家、辦公室乃至中央黨部，不僅已逾越搜查必要範圍，事後北檢甚至發布不實新聞稿，已嚴重戕害法律尊嚴」。

「自該日清晨7時起，柯主席主動配合調查偵訊，至隔日凌晨2時，馬拉松式訊問長達19小時，柯主席依法提起救濟，主張偵訊期間內容多非關案旨，最後竟仍遭法院裁定駁回逮捕有據。而8月1日又持續偵訊整日，早已逾越法律所定程序時限。」

連署書指「自柯主席遭搜至今，配合調查竟遭構陷羅織罪名，全力支持柯主席捍術自身清白之法律行動，並呼籲法院秉持獨立公正之原則，依證據秉公審理裁判」。