烏克蘭空軍1架F-16戰機於8月26日墜毀，造成1名飛官喪生，傳出墜毀原因是被自家愛國者防空飛彈誤擊，我退役陸軍少將栗正傑認為，國軍應從這次事件學到教訓，因為這架F-16不管是被己方飛彈誤擊，或是遭俄軍先進戰機擊落，國軍在戰時都有可能碰到類似的問題。

栗正傑昨天（8月31日）在政論節目《中天辣晚報》表示，這次烏軍F-16墜毀是件很嚴重的事，因為愛國者飛彈一般都是部署在基地附近，若它是擊落F-16的兇手，事情恐怕就不只是「沒開敵我識別器」這麼簡單，而是整個烏軍的空中指管系統都出了問題。

「空軍作戰有個火力協調」，栗正傑接著說，一般在己方戰機飛行時，相關空域會進行管制、劃設「空中安全走廊」，這段時間不能亂發射防空飛彈，而若烏軍F-16真的是被愛國者擊落，這代表官兵擅自決定、沒有人對飛彈陣地做管制，因此他直言，對於國軍漢光演習強調「去中心化」感到擔憂，因為在這種情況下，要如何指揮、管制飛彈部隊？

栗正傑提到，俄國空軍目前裝備有Su-57第5代匿蹤戰機，若F-16是被它擊落，則背後的涵義會更深、問題會更加嚴重，因為這代表烏軍雷達偵測不到這款戰機。而F-16同樣是國軍主力戰機，共軍則裝備大量同樣是第5代匿蹤戰機的殲-20，所以，栗正傑認為，不管是被自家飛彈誤擊，還是被俄軍匿蹤戰機擊落，國軍都應該從這次烏軍F-16墜毀事件學到教訓。