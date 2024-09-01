潘宇謙昨（8月31日）首度舉辦個人專場「微光」音樂會，為了將「第一次」獻給台北，他除了準備多首專輯新歌，更特地翻唱不少對他深具意義的歌曲，包括偶像陳奕迅的〈淘汰〉、陳小春〈獻世〉等。不僅如此，家人更幾乎全員到齊力挺，除了老婆及雙胞胎兒子外，父母及岳父、岳母也特別來觀賞演出，讓潘宇謙在台上提及家人時一度無預警地感動落淚。

繼2023年推出首張個人華語創作專輯《High Time》獲熱烈迴響，2024年，創作力豐沛的潘宇謙趁勝追擊，推出新專輯《微光》，並於昨日舉辦首場音樂會。為了這次演出，潘宇謙親自設計歌單，將兩張專輯中重要的作品以現場Full Band形式演出，而他的家人及重要好友們都動員從香港飛到台北到場支持，他感動說：「很夢幻，這麼多年沒有辦過一場真真正正屬於自己的音樂會，雖然有些朋友及親人不能到來，但能夠把夢想實現也是非常有成就感的。」

潘宇謙首度舉辦個人專場音樂會。（認可音樂提供）

對於全家人的動員支持，潘宇謙流露出感性的一面，提到自己的爸爸媽媽總是願意支持他所有做的決定，如今能持續心無旁騖的做音樂，除了老婆的支持，父母親更是他最大的後盾，甚至一度講到落淚。有趣的是，坐在第一排的大兒子，更時不時的用哭聲與在台上的爸爸「互動」，一度讓潘宇謙分心在台上「哄兒」，在台上身兼「歌手」及「奶爸」的畫面相當逗趣。

潘宇謙首度舉辦個人專場音樂會。（認可音樂提供）

演唱會最後，潘宇謙選唱了幾首想特別送給歌迷與家人的歌曲，其中〈霧霾森林〉來自他7、8年前的創作，他提到：「這首歌的MV女主角，就是我現在的老婆，當時還是女朋友；當時這首歌也是我第一次到南投拍MV。這首歌帶給我很多回憶，也想把這首歌唱給大家聽。」新專輯所收錄的新歌〈給你們的20項指引〉，則是潘宇謙寫給一對雙胞胎兒子的歌，寫下了對兒子的期許，並不是一定要當社會上所定義的成功人士，而是身為一個父親希望他們在生活中能找到存在的意義與價值，活得開心才是最重要的事，在溫馨氣氛中為演出畫下句點。