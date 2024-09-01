身體癢有可能是癌症的警訊。營養醫學醫師劉博仁分享有位男子，因為皮膚癢，在皮膚科治療3個月都沒改善，某天臉色發黃，就醫一掃超音波，才發現肝臟長了7公分的腫瘤，提醒除了肝癌外，胰臟癌、膽管癌、淋巴癌也可能以身體癢為表現。

劉博仁上「健康晚點名」節目中指出，上述男子在被診斷為肝癌前，一直都在皮膚科就醫，因為他常常身體癢，一開始皮膚科以為是濕疹，用了藥沒改善，再診斷為蕁麻疹、異位性皮膚炎，但吃藥、擦藥，身體還是癢得不得了。

劉博仁說，這名男子後來是出現黃疸、皮膚泛黃，被轉介到肝膽腸胃科，因為男子是B肝帶原者，馬上被安排進行腹部超音波檢查，發現有7公分的腫瘤，男子運氣不錯，腫瘤是長在肝的側邊，開完刀之後，沒有其他併發症，「（腫瘤）切了之後，皮膚癢就好了。」

劉博仁說，有些時候肝臟、胰臟、膽管裡面的腫瘤，會讓人出現黃疸情況，黃疸這個膽紅素，走進血液當中，會刺激皮膚，身體就會癢，而除了肝臟癌、胰臟癌、膽管癌外，有些淋巴癌，也會有皮膚癢的表現。