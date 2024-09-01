高市府於1日宣布第二波演唱會優惠與百貨、KTV業者及特色店家攜手合作，接力推出超澎湃「火星級」優惠，要讓歌迷朋友感受到高雄滿滿的熱情與誠意。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

演唱會經濟持續發威，9月陸續有國內外天團、歌手前來高雄舉辦大型演唱會，高市府先是在日前公布首波演唱會好康，再於1日宣布第二波優惠與百貨、KTV業者及特色店家攜手合作，接力推出超澎湃「火星級」優惠，要讓歌迷朋友感受到高雄滿滿的熱情與誠意。

高市府經發局長廖泰翔指出，夢時代、SKM Park Outlets 、義大世界、義享時尚廣場及漢神等百貨公司自主響應高雄演唱會，憑指定演唱會門票即可兌換限量百貨商品百元抵用券、折扣或精美小禮等相關好康，也贈送K歌摩天輪包廂搭乘券，滿足粉絲在空中當歌手的心願。

高市府於1日宣布第二波演唱會優惠與百貨、KTV業者及特色店家攜手合作，接力推出超澎湃「火星級」優惠，要讓歌迷朋友感受到高雄滿滿的熱情與誠意。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府於1日宣布第二波演唱會優惠與百貨、KTV業者及特色店家攜手合作，接力推出超澎湃「火星級」優惠，要讓歌迷朋友感受到高雄滿滿的熱情與誠意。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

經發局表示，為讓歌迷持商圈夜市優惠券應景中秋節氛圍，精心規畫「安可主題月－9月燒烤祭」，特別邀請知名燒（烤）肉業者配合加碼，如贈送豬五花薄片、生啤酒、消費95折或套餐折200元等安可好禮，歌迷憑商圈夜市優惠券可至20家以上燒烤店享有加碼優惠。

SKM Park Outlets高雄草衙總經理孫紹堃表示，為滿足高雄演唱會追星粉絲，特別推出優惠活動，歌迷於9月1日至12月31日，可持火星人布魯諾、Energy及ONE OK ROCK等指定演唱會門票，即送限量200元抵用券，只要符合指定主題餐廳消費、指定娛樂消費或特約商店優惠等條件即可使用。

高雄知名連鎖KTV享溫馨總經理李奇霖表示，今年9月國際天王火星人布魯諾、台灣經典男團Energy都將在高雄舉辦演唱會，預估將有超過10萬名歌迷來到高雄，享溫馨特別響應舉辦「最E火星人派對」，要讓歌迷來唱歌享折扣，自9月2日至9月13日來享溫馨4人以上包廂歡唱，不論是穿戴火星人DressCode、經典墨鏡、爆炸頭、復古花襯衫，或點唱Energy熱門金曲，只要打卡上傳即可享歡唱包廂費8折、贈送飲品與拼盤。

高市府於1日宣布第二波演唱會優惠與百貨、KTV業者及特色店家攜手合作，接力推出超澎湃「火星級」優惠，要讓歌迷朋友感受到高雄滿滿的熱情與誠意。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府於1日宣布第二波演唱會優惠與百貨、KTV業者及特色店家攜手合作，接力推出超澎湃「火星級」優惠，要讓歌迷朋友感受到高雄滿滿的熱情與誠意。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

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