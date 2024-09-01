台北市前市長、民眾黨主席柯文哲因京華城案遭檢方聲請羈押，第一漁果市場改建案也遭詬病。國民黨台北市議員游淑慧批評，工程標案可以減項發包，但不能減掉主要功能，但柯文哲裁示魚果市場便宜行事的減項發包，原規畫6層樓的果菜市場、8層樓的魚類批發市場，先蓋5樓就勉強發包，先用125億蓋個爛尾樓，只要不追加不續蓋，2棟市場就不能用。

游淑慧指出，工程標案可以減項發包，但不能減掉主要功能，逼迫下任市長必須埋單追加，而魚果市場便宜行事的減項發包就是柯文哲在晨會的裁示，依公共工程委員會規定，這類重大工程原本應做先期規畫、再編預算送議會審查，但柯為連任政績，一開始就搶快而違反程序，才會預算失控，搞出快200億元的市場改建案，快比大巨蛋主體工程還貴。

她說，行政院公共工程會過去曾來函文，清楚提到多次流標的案子，在重行招標前應檢討流標或廢標原因，屬預算不足或設計浪費者，不宜勉強再行招標。甚至如因受限於預算，有減項招標的需要，更不應影響工程品質及功能需求。

游淑慧質疑，結果柯市府沒有理會公共工程委員會的來文，居然把原規畫6層樓的果菜市場、8層樓的魚類批發市場，決定先蓋5樓就勉強發包，先用125億蓋個爛尾樓，只要不追加不續蓋，2棟市場就不能用，「這合理嗎？這沒有違法嗎？」

★未經判決確定，應推定為無罪。