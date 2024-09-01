（13:40更新，補充比賽最後結果）生涯首度打進世界羽聯BWF超級500系列男單冠軍賽的寶島羽球選手李佳豪，9月1日面對大會第7種子、中國大陸選手陸光祖，李佳豪16比21、22比20、18比21錯過冠軍，不過仍創個人生涯目前在BWF超級500系列賽事最佳成績，期待吸收這次經驗，往後賽事能站上頒獎台最頂端。

李佳豪目前男單世界排名第30，陸光祖則是第13，今天之前兩人曾在BWF交手過4次，李佳豪尚未能突破取勝，今天首局李佳豪曾取得2比1領先，不過被陸光祖要回領先後，李佳豪只能一直在後面追分，先以16比21讓出。

第2局一開始陸光祖以6比0延續氣勢，李佳豪持續找尋機會反擊，中後段最近兩度追到只剩1分落後，並逼近到19比19平手，再以20比19出現局點，經過「丟士」後，韌性十足的李佳豪22比20扳回一城。

第3局前段陸光祖曾8比3領先到5分，李佳豪仍是不放棄任何機會，在比賽中段追上，場邊也有球迷為李佳豪加油，兩位球員經過一番拉鋸，陸光祖在14比14本局第7次平手後連拿3分稍微開拉開分差，他也喊聲給自己鼓舞，並就此維持領先到最後，比賽結束當下，他也為自己挺過這場硬仗、拿下對李佳豪的5連勝開心對著上方大喊。