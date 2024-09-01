高雄市消防局燕巢分隊主動到移工宿舍宣導鋰電池使用安全，並進行實際消防救救演練。（消防局提供／郭良傑高雄傳真）

高雄市傳統產業密集，雇用外籍移工人數眾多，移工不當使用鋰電池發熱異常致生火災事故頻傳，引起社會關注，因移工宿舍收容人數密度高及大量使用電動自行車等，一旦發生火災要搶救不容易，因此消防局燕巢分隊特地針對較大的移工宿舍辦理防火宣導及自衛消防編組演練，期藉由落實宣導及防火管理相關作為減少場所致災風險。

消防局表示，鋰電池體積小、蓄電量高、可快速充放電重複使用，因此應用範圍越來越廣泛，大至電動車輛，小至手機，皆以鋰電池做為電力來源。由於鋰電池運用的普及，鋰電池的充電、使用及管理應特別留意通風及正確使用，而電動自行車的停放亦應遵循消防局所提倡的分區停車原則，嚴禁堆放易燃雜物，避免造成災害的擴大。

消防局人員到移工宿佑除宣導鋰電池及用火、用電的安全注意事項，並於宣導結束後，模擬場所發生鋰電池火災，進行自衛消防編組演練，且實際動員移工進行疏散，讓移工及管理人員熟悉自衛消防編組流程，並藉由演練，檢討缺失與不足，讓防火管理制度能夠更切合場所需要並發揮功能。

燕巢分隊長何楚軒表示，藉由這項宣導，讓移工朋友們更加了解鋰電池的危險性，並能正確地選購及使用鋰電池的相關產品，且透過實際演練讓身體記住災害發生時如何正確地避難及逃生，共同消弭致災因子，打造安全的居住環境。